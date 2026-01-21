México aprueba licitación a único participante, a menos de 48 horas de la Fitur en Madrid

México
/ 21 enero 2026
    México aprueba licitación a único participante, a menos de 48 horas de la Fitur en Madrid
    Algunos de los servicios requeridos ya tenían que haber estado instalados en el Recinto Ferial y Palacio de Congresos antes de que se diera el fallo. X
Reforma
por Reforma

El contrato fue ganado el lunes a las 17:00 horas por la empresa BWS Media Group, única ofertante en la licitación, autorizada presupuestalmente y convocada con tiempos recortados el 7 de enero

México es el invitado de honor este año en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid, España, pero está improvisando su participación con contratos asignados de última hora y sin una licitación que garantice las mejores condiciones de compra de servicios.

A menos de 48 horas del inicio del evento, la Secretaría de Turismo (Sectur) asignó un contrato de 11 millones de pesos para acciones de promoción de la marca México en la feria.

El contrato fue ganado el lunes a las 17:00 horas por la empresa BWS Media Group, única ofertante en la licitación, autorizada presupuestalmente y convocada con tiempos recortados el 7 de enero.

Ninguna otra empresa compitió por el contrato y el mismo lunes a las 10 de la mañana, Sectur recibió la oferta de BWS, representada por Alfonso Moraflores Guevara; en unas horas, determinó que cumplía todos los requisitos.

Para cuando Sectur anunció el fallo del concurso, a las 12 de la noche del día 19 (hora de Madrid), algunos de los servicios requeridos ya tenían que haber estado instalados en el Recinto Ferial y Palacio de Congresos IFEMA, donde se llevará a cabo el evento en el que México es el principal socio invitado.

Eso incluye banderines, columnas en las entradas, letras volumétricas en 3D y la organización de eventos como “México canta”.

