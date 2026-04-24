México busca deportación de líder de huachicol detenido en Argentina: Sheinbaum

El detenido, identificado como Fernando “N”, es señalado como una figura clave en el contrabando de combustibles, una actividad que ha generado pérdidas millonarias al erario. Su captura se dio tras la emisión de una ficha roja de Interpol , luego de permanecer prófugo de la justicia mexicana.

El gobierno de México activó gestiones diplomáticas para lograr la deportación de un presunto líder de una red de huachicol fiscal detenido en Argentina. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la prioridad es evitar un proceso largo de extradición y concretar su retorno de forma inmediata.

De acuerdo con las autoridades, el implicado ingresó a territorio argentino con documentación falsa, lo que abre una vía legal para su expulsión rápida. Este elemento se ha convertido en el eje central de la estrategia del gobierno mexicano.

DEPORTACIÓN COMO VÍA RÁPIDA

Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que la opción de la deportación representa el camino más ágil frente a los tiempos prolongados de una extradición formal. “Estamos esperando que haya deportación”, declaró, al referirse a las gestiones en curso.

La Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores ya trabajan de manera coordinada con autoridades argentinas para concretar el traslado del detenido. El objetivo es que enfrente a la justicia mexicana lo antes posible.

En caso de que esta vía no prospere, el gobierno no descarta iniciar el procedimiento de extradición. Sin embargo, el énfasis actual está en aprovechar las condiciones legales derivadas del ingreso irregular del acusado.

UNA RED DE CONTRABANDO BAJO LA LUPA

El caso no es aislado. Forma parte de una investigación más amplia que permitió desarticular una red dedicada al contrabando de hidrocarburos, conocida como huachicol fiscal. Este esquema consistía en importar combustible de manera ilegal para evadir impuestos.

Las indagatorias apuntan a la participación de actores dentro de aduanas y sectores empresariales, lo que revela la complejidad de la estructura. Se trata de una de las principales tramas de evasión fiscal en el ámbito energético en los últimos años.

“La investigación continúa y forma parte de un esfuerzo más amplio por combatir estas redes”, han señalado autoridades, subrayando la dimensión del caso y su impacto en las finanzas públicas.