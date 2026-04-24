Aunque no lo creas... mexicanos pagan menos impuestos por trabajar, según la OCDE

En 2025, los trabajadores mexicanos destinaron en promedio el 21.7% de su salario al pago de ISR y contribuciones a la seguridad social. Esta cifra, aunque significativa, se encuentra por debajo de la media observada en otras economías desarrolladas que integran la organización.

Aunque pueda parecer contradictorio, México figura entre los países donde los trabajadores pagan menos Impuesto sobre la Renta (ISR) dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ( OCDE ). Así lo confirma un análisis reciente del organismo internacional, que coloca al país con una de las cargas fiscales más bajas sobre los salarios.

El dato no es aislado. Forma parte de una medición más amplia conocida como cuña fiscal, un indicador que permite dimensionar cuánto del costo laboral total se destina a impuestos y contribuciones, descontando beneficios monetarios.

QUÉ ES LA CUÑA FISCAL Y POR QUÉ IMPORTA

La cuña fiscal no solo considera lo que paga el trabajador, sino también las aportaciones del empleador y las prestaciones que recibe la familia. En términos simples, mide el peso real de los impuestos sobre el ingreso laboral.

Este indicador se ha convertido en una herramienta clave para comparar sistemas tributarios entre países. A través de él, la OCDE identifica tendencias y diferencias en la forma en que los gobiernos gravan el trabajo.

“El tipo impositivo es el porcentaje que se aplica a la base de un impuesto para calcular el total de cuota tributaria”, detalla el informe, subrayando la importancia de entender cómo se construye la carga fiscal más allá de cifras aisladas.

CAMBIOS EN LOS IMPUESTOS A NIVEL GLOBAL

El análisis también revela que, en 2025, los países de la OCDE registraron un incremento en los tipos impositivos efectivos, especialmente en hogares con hijos. Este ajuste responde a políticas fiscales que buscan equilibrar ingresos y gasto social.

Desde el año 2000, los sistemas tributarios se han vuelto más progresivos, sobre todo para los trabajadores con ingresos por debajo del promedio. Es decir, quienes ganan menos han visto una reducción relativa en su carga fiscal en comparación con otros grupos.

Sin embargo, la situación cambia poco para quienes perciben ingresos medios y altos. En estos casos, la progresividad del sistema se ha mantenido estable, reflejando un equilibrio que muchos países han decidido conservar.