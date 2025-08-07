México, el país con más perros callejeros en América Latina

En México, según datos de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies (AMMVEPE), existen aproximadamente 28 millones de perros, y el 70% de ellos están en la calle. Esta cifra nos coloca como el país con la mayor cantidad de perros callejeros en América Latina.

Para Ylenia Márquez Peña, académica de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, adoptar un perro no sólo representa darle una segunda oportunidad, sino que también puede tener implicaciones sociales muy positivas, especialmente para el tutor adoptante.

‘Una persona que adopta tiene la gran oportunidad de conocer el amor incondicional. Los perros son maestros del amor, y te quieren y están ahí independientemente del contexto. No saben el concepto de sacrificio; pero, si fuera el caso, darían su vida por nosotros. La idea de amor que ellos nos dan es algo que debemos aprender, sobre todo si eso viene de un perro adoptado’, señaló.

Adoptar y cuidar un perro también es una especie de aprendizaje para afrontar los retos que nosotros mismos experimentaremos a lo largo de la vida.

‘Quizá el motivo por el que viven los perros 10 o 13 años es para darnos lecciones. Cuidarlos cuando son pequeños es divertido; pero, cuando empiezan a crecer y enfermarse, la situación cambia. Nos alistan para enfrentar la vejez, las enfermedades; nos preparan para vivir un duelo. Son maestros de la vida, pero siempre y cuando nosotros estemos perceptivos a lo que ellos nos muestran’, mencionó Márquez Peña.

Además, adoptar un perro nos enseña lo que es la responsabilidad, la sensibilidad y la empatía, o nos ayuda a no resentir la soledad (si es el caso). De igual manera, contribuye a reducir el estrés y la ansiedad, nos estimula a realizar actividad física y promueve nuestra socialización, porque propicia que conozcamos a personas que también aman a los perros.

Pero no todos son conscientes de lo que implica tener un perro. Algunos se enamoran de un cachorro y piensan que no necesitará grandes cuidados; tiempo después, sacarlo a pasear se convierte en una tarea compleja, y las visitas periódicas al veterinario, junto con el crecimiento del perro, pueden hacer que pierda el encanto inicial. Así, los dueños buscan regalarlo o, en el peor de los casos, lo abandonan en la calle, sin reflexionar sobre las consecuencias.

Un perro abandonado no solo exhibe maltrato animal, sino que también representa un problema de salud pública. Puede comportarse de manera agresiva con las personas o convertirse en un reservorio de enfermedades zoonóticas por parásitos, virus, bacterias u hongos, debido a una mala alimentación o la falta de vacunas.

Un can en la calle pasa hambre y sed, duerme a la intemperie, puede ser atropellado y, normalmente, sufre maltrato por parte de las personas.

Márquez Peña pidió a los posibles tutores considerar varios aspectos antes de adoptar un perro, entre ellos, la situación económica y el espacio y tiempo disponibles.

‘Lo esencial al decidir adoptar un perro es reflexionar y no tomar la decisión a la ligera. Es necesario contemplar el corto y largo plazo porque un perro vive mínimo 10 años. Entonces, hay que estar muy conscientes y comprometidos con él, hasta el final de su vida; tenemos que ser capaces de proveerle todo tipo de cuidados’, dijo.

Y agregó: ‘Por ejemplo, muchas veces no nos tomamos un momento para analizar si el perro es muy activo o muy pasivo, si será grande o pequeño, si ya trae enfermedades, su comportamiento, si ladra mucho. Todas esas condicionantes hay que tenerlas en cuenta, ya que van a repercutir en nuestra vida. Si come mucho, debo tener una economía sólida para proveerlo; si es muy activo, lo voy a tener que sacar sí o sí a sus paseos; si ladra mucho, puede perturbar a mis vecinos. Entonces, al adoptar un perro, estoy adquiriendo un compromiso que requiere un análisis previo’.

En caso de tener alguna duda sobre el can que se va a adoptar, la experta universitaria recomendó consultar a un veterinario, quien podría ofrecer información más detallada sobre el nuevo compañero.

Por otro lado, destacó que los humanos ya contrajimos un compromiso implícito con los perros desde el momento en que los domesticamos, hace 18 mil años; por tanto, es necesario que la adopción se haga de manera consciente y no decir a la semana ‘ya no lo quiero’ o ‘no era lo que esperaba’, porque esto puede generar un daño al can que incluso llegue a deprimirlo o estresarlo al grado de no querer comer.

‘Cuando domesticamos a los perros, los hicimos dependientes de nosotros. Ellos eran capaces de vivir y mantenerse vivos, y nosotros interrumpimos en su naturaleza. Cuando adoptamos a un perro, ya no hay vuelta atrás, y por eso es importante reflexionar muy bien sobre su adopción’, puntualizó.

Una vez que se decide adoptar un perro, la especialista universitaria recuerda considerar estos puntos: Adaptarle un lugar donde tenga agua y comida, que esté correctamente posicionado para que no le afecte el frío o el calor.

Esterilizarlo o vacunarlo (siempre y cuando no se haya hecho esto todavía).

Aunque debemos procurar convivir con él, es necesario darle su espacio durante el lapso de adaptación a su nuevo hogar (que dura aproximadamente dos semanas).

Márquez Peña resaltó que la adopción consciente y responsable de un perro es una buena oportunidad para hacer algo diferente y contribuir a construir una sociedad más humana.