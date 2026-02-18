México eleva 833% la importación de sorgo desde EU ante desplome de producción

Para México, la mayor dependencia por la importación de granos no solo se refleja en el maíz; ahora también se agrega al listado el sorgo.

En enero de este año, la importación de sorgo se ubicó en 56 mil toneladas, lo que representó un crecimiento de nueve veces u 833 por ciento más respecto a las 6 mil toneladas que se compraron en enero de 2025, de acuerdo con información de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA).

TE PUEDE INTERESAR: Exportaciones agroindustriales pierden terreno frente a Estados Unidos

El mayor impacto se reflejó en el valor de las compras, pues mientras que en enero de 2025 los pedidos fueron por cerca de un millón de dólares, para este mes la cifra se elevó a 10 millones.

El sorgo, un grano empleado principalmente para alimento pecuario, se produce en México en los estados de Tamaulipas, Nayarit y Sinaloa, con lo que el incremento en las importaciones supone mayor presión para estas entidades.

“Esto reconfigura la dinámica de abastecimiento pecuario y amplía la competencia para productores nacionales”, apuntó GCMA.

Rogelio García-Moreno, productor de sorgo en Tamaulipas y miembro del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), explicó que el aumento en las compras al extranjero deriva tanto de una mayor oferta de granos forrajeros en Estados Unidos ante la guerra comercial con China, como de una menor productividad en México, ya que la siembra depende principalmente de las lluvias.

“Todo lo que dejemos de producir nosotros en el país de sorgo, lo vas a tener que importar, vas a tener que tapar ese hueco. Importamos maíz amarillo porque eso es lo que tiene Estados Unidos. Sorgo también tiene”, explicó el representante agrícola.

Este año se prevé que la cosecha de sorgo de Tamaulipas, estado que aporta cerca del 75 por ciento de la producción nacional, sea de alrededor de 750 mil toneladas, cuando en temporadas anteriores incluso se alcanzaron las 1.8 millones de toneladas. Es decir, que producirá un millón 50 mil toneladas menos que en 2024.

TE PUEDE INTERESAR: Tras la imposición de aranceles de Trump, países aliados buscan otras opciones

Para García-Moreno, uno de los retos que los productores mexicanos de granos pecuarios enfrentarán es la alta disponibilidad de maíz con la que cuenta Estados Unidos, pues con una cosecha de casi 425 millones de toneladas, el mercado chino cerrado y la paridad del peso frente al dólar, importar será más rentable para quien requiera de los granos.

“El sorgo se va a la industria, toda la industria forrajera; y todo el sorgo que deje de haber en el país, lo van a tener que consumir de maíz y cuando no hay, pues obviamente, se ven las importaciones que tenemos”, alertó el productor agrícola.