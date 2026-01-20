Exportaciones agroindustriales pierden terreno frente a Estados Unidos

En 2025, las importaciones de granos alcanzaron niveles récord, especialmente en maíz, canola y soya, estos últimos empleados en la producción de aceites y para la alimentación de ganado, lo que a decir de analistas implica un reto alimentario para el País. De acuerdo con información del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA), solo en el caso del maíz blanco, las compras al exterior aumentaron 313 por ciento anual al cierre de 2025, cuando alcanzaron las 950 mil toneladas. TE PUEDE INTERESAR: Bajan exportaciones agropecuarias de México a EU un 11% en 2025 ”El récord en importaciones confirma que México incrementa su dependencia externa y ha perdido margen en seguridad alimentaria, lo que refuerza la necesidad de políticas integrales que fortalezcan la productividad, competitividad y resiliencia del sector agroalimentario nacional”, señaló en un análisis el GCMA. Para el maíz amarillo si bien no se reportó un aumento drástico en las importaciones, la tendencia alcista se mantuvo, con un crecimiento de 1.1 por ciento, para consolidarse como el grano más importado por el País, con un total de 23.8 millones de toneladas a lo largo de todo el año.

En la canola, durante 2025 las importaciones aumentaron un 27.3 por ciento, en cerca de 1.4 millones de toneladas, mientras que en la pasta de soya las compras foráneas aumentaron un 13.6 por ciento. Para Juan Carlos Anaya, director del GCMA, el mayor reto será el caso del maíz, pues además de ser el principal insumo en la alimentación, la dependencia del grano en el uso industrial y pecuario se mantiene elevada. ”México se consolida como el mayor importador de maíz a nivel mundial. En 2025, las compras externas alcanzaron 24.76 millones de toneladas, el mayor volumen del que se tenga registro. ”El maíz amarillo continúa concentrando la mayor parte de las importaciones, impulsado por el crecimiento del sector pecuario e industrial, mientras que el maíz blanco, si bien no marca un récord histórico, alcanza su nivel más alto de los últimos cinco años, reflejando presiones estructurales en el mercado interno”, detalló el especialista mexicano. Por el contrario, el trigo, el arroz y el frijol reportaron contracciones anuales en el monto de importaciones. Por ejemplo, en el frijol, con un total de 280 mil toneladas de compras, se registró una reducción de 31.7 por ciento, respecto a 2024. Al cierre del ciclo de producción, es decir, en los primeros meses de este 2026, México tiene prevista una producción de 26 millones de toneladas de maíz, principalmente blanco. En contraste, Estados Unidos prevé una de su producción récord de granos, especialmente maíz.