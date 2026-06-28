México en la cima del desperdicio de comida en Latinoamérica

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    México en la cima del desperdicio de comida en Latinoamérica
    México acumula toneladas de basura, no solo tras los festejos, sino en las actividades cotidianas Cuarto Oscuro

Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX) señala altos índices de toneladas de comida desperdiciada en el país

Los residuos del Paseo de la Reforma, tras los festejos en el Ángel de la Independencia por el Mundial 2026, solo son la punta de un problema mayor de contaminación en la Ciudad de México y en el resto del país.

Desde plásticos, papeles, cartones y raciones de comida en el suelo, los problemas de desperdicio en la comunidad mexicana se han vuelto una crisis de sanidad pública. De acuerdo a la Red de Bancos de Alimentos de México (Red BAMX), el desperdicio, en cuanto a alimentos, equivale a más de 82 mil toneladas diarias, cerca de 30 millones de toneladas al año, cerca de 40% de la producción nacional total de comida.

Según reportes de agencias de información, los datos del BAMX son recíprocos con los análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La organización cataloga a México como el primer lugar en desperdicios de alimentos de América Latina, arriba de Brasil.

México desperdicia aproximadamente 30 toneladas de alimentos al año, de los cuales hasta 70% está completamente apto para su consumo, hablamos de toda la cadena de suministros, desde el campo hasta los hogares’ detalló Mariana Jiménez, directora de la Red Nacional de Bancos de Alimentos.

¿CÓMO EVITAR EL DESPERDICIO DE COMIDA EN MÉXICO?

Aunque los señalamientos de la Red Nacional de Bancos de Alimentos establecen que las problemáticas residen, parcialmente, en la logística de los supermercados, Mariana Jiménez propone la aplicación de tres hábitos para disminuir el desperdicio.

*) Planificación y compra:

*) Revisar la despensa y el refrigerador

*) Comprar lo necesario

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/reportan-nuevas-fugas-de-combustoleo-en-salina-cruz-PD21553059

Hay que ser muy consciente de que tenemos un problema que es el desperdicio y que lo podemos solucionar con pequeñas acciones, como planificar la alimentación, revisar con qué contamos y refrigerar bien, hoy sabemos que todos los alimentos se pueden congelar, sin que pierdan valor nutricional’ establece Mariana Jiménez.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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