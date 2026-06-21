Reportan nuevas fugas de combustóleo en Salina Cruz

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    Reportan nuevas fugas de combustóleo en Salina Cruz
    Personal de Protección Civil y policías municipales han contenido el combustóleo que cubrió una superficie de 300 metros cuadrados en la colonia Aviación. Cuartoscuro

La directora de Ecología del gobierno municipal lamentó que en ninguno de los dos derrames se presentó personal de Pemex

JUCHITÁN, OAX.- Familias que viven en las colonias Aviación y Monte Albán, de la ciudad de Salina Cruz, reportaron dos fugas de combustóleo procedentes de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), que contaminaron calles y patios de los colonos.

La directora de Ecología del gobierno municipal del puerto, Diana González, lamentó que en ninguno los dos derrames, uno ocurrió la noche del sábado y otro en la mañana de este domingo, se hubiese presentado personal de Ductos de Pemex.

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Desde el sábado 20 de junio, personal de Protección Civil y policías municipales de Salina Cruz, con el acompañamiento permanente de la dirección de Ecología, procedieron a contener el combustóleo que cubrió una superficie de 300 metros cuadrados en la colonia Aviación.

Los vecinos de esta colonia, expresaron sus temores por el fuerte olor del combustóleo derramado cerca de sus viviendas. “Apenas el domingo pasado hubo una fuga en la colonia Bugambilias, cerca de aquí”, comentó el colono Rafael.

DUCTOS ESTÁN EXPUESTOS

Por la mañana de este domingo, la directora de Ecología del ayuntamiento salinacrucense, Diana González, acudió al derrame de la colonia Monte Albán, donde apreció que los ductos están expuestos al aire libre, oxidados, con escoriaciones y presentan escurrimientos.

La fuga detectada en la mañana del domingo, tampoco mereció la atención del personal de Ductos de Pemex, “es domingo”, les dicen a los funcionarios del gobierno municipal cuando reclaman la presencia de la empresa petrolera.

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De acuerdo con la directora de Ecología, Diana González, las dos fugas de ayer y hoy, se contabilizan como los eventos contaminantes cuarto y quinto de este mes de junio y el 60 y 61 desde el 2022 a la fecha, donde Pemex muestra desdén.

Todo parece indicar, añadió, que a Pemex no le interesa la salud de las personas y tampoco cuida el medio ambiente, “con decirte que el combustóleo derramado desde nueve, 10 y 14 de junio, sigue filtrándose en el suelo.”

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