‘México es soberano’, advierte Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum aludió de nuevo a las negociaciones con Donald Trump, el Mandatario de Estados Unidos que ha autorizado ataques militares contra los cárteles del narcotráfico en México en América Latina.

‘México es un país libre, soberano, independiente’, afirmó.

‘Cuando negociamos con cualquier persona en particular, con cualquier Presidente, sabemos que el pueblo nos respalda’, sostuvo al final de un discurso de arranque de obras en Manzanillo, Colima.

TE PUEDE INTERESAR: Transforma Trump a frontera con México en una zona militar

La Presidenta se expresó así un día después de que se informara de la autorización de Trump al Departamento de la Defensa de combatir el tráfico de fentanilo, una droga que ha sido el pretexto del estadounidense para imponer aranceles a México.

Sheinbaum había asegurado el viernes que esa orden no tiene nada que ver con el territorio mexicano, sino con el combate al interior de Estados Unidos.

Al final de semana de escándalos por la exhibición de los lujos y derroches de integrantes de Morena, Sheinbaum repitió que en su Gobierno el poder debe ejercerse con humildad.

‘El pasado de corrupción y privilegios se quedó en el pasado’, advirtió.

La Mandataria señaló que el puerto de Manzanillo, Colima, principal operador de carga contenerizada del País, podría convertirse en el número uno de los puertos de América Latina.

‘Manzanillo ya es el tercer puerto de América Latina, pero lo vamos a hacer el primer puerto de América Latina’, afirmó ayer la Mandataria durante el arranque de obras para construcción de puentes carreteros en el puerto colimense.

‘Es una inversión pública muy importante por parte de la Secretaría de Marina, que se suma a una inversión privada también importante; porque la Marina hace la primera parte de la infraestructura, pero la operación de los puertos se lanza licitación, que es lo que vamos a hacer, para que empresas mexicanas, principalmente, sean quienes operen esta segunda etapa o este segundo puerto en Manzanillo’, agregó.

Sheinbaum mencionó que Manzanillo es clave para Colima por lo que representa en términos de desarrollo, pero también para el País al formar parte del llamado ‘Plan México’.

‘¿Qué es el ‘Plan México’? Es un Plan de largo plazo para nuestro País. México se convirtió en los últimos 30 años en un País con mayor producción en la industria, pero creció principalmente en la industria de exportación’, explicó la Presidenta.

‘El ‘Plan México’ tiene qué ver con producir más en México, lo que consume México’, acotó.

Refirió que el “Plan México” prevé el desarrollo de varios puertos del País, principalmente en el Pacífico.

‘Tenemos una ampliación del puerto de Lázaro Cárdenas, por supuesto, la ampliación de Manzanillo, y en Oaxaca la ampliación del puerto de Salina Cruz, que inició el Presidente (Andrés Manuel) López Obrador con el tren interoceánico’, afirmó la Mandataria.

Asimismo, mencionó que en el Caribe y Golfo de México se prevé intervenir Puerto Progreso, en Yucatán; Coatzacoalcos, Veracruz; además de otros puertos pequeños que se contempla desarrollar.

TE PUEDE INTERESAR: Indagan en Morelos a ex jefa por mansión; fiscalía detalla información actual del caso

Entre los puertos del País, el de Manzanillo es el operador número uno de contenedores de 20 pies; datos de la ASIPONA refieren que, entre enero y junio de este año, el puerto colimense movilizó 1 millón 884 mil 28.