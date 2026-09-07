$!‘México no será colonia ni protectorado’ Sheinbaum responde al mapa de Trump

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a través de su cuenta de X al mapa publicado por Donald Trump, mandatario estadounidense, esta mañana del 7 de septiembre donde muestra una imagen de los tres países de América del Norte bajo la bandera y nombre de Estados Unidos.

“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la presidenta.

La imagen fue publicada a través de la plataforma Truth Social, red social que utiliza Donald Trump para postear de forma diaria comunicados oficiales o imágenes creadas con inteligencia artificial.

NO ES ALGO RECIENTE

La publicación referente a los tres países de América del Norte con la bandera de Estados Unidos no es algo reciente, pues desde el año pasado Donald Trump emitió un decreto para cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América.

Asimismo, el 27 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como “lago América”. Esto causó respuestas y medidas diplomáticas del primer ministro canadiense, país con quien E.U comparte dicho lago.