‘México no será colonia ni protectorado’ Sheinbaum responde al mapa de Trump

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    ‘México no será colonia ni protectorado’ Sheinbaum responde al mapa de Trump
    Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, encabezó la Mañanera del Pueblo en Palacio Nacional. Presidencia

Estas acciones de Trump han provocado que tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se pronuncien en contra

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió a través de su cuenta de X al mapa publicado por Donald Trump, mandatario estadounidense, esta mañana del 7 de septiembre donde muestra una imagen de los tres países de América del Norte bajo la bandera y nombre de Estados Unidos.

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“En el mes de la patria reafirmamos que México no es ni será colonia ni protectorado de ningún país extranjero. Orgullosamente somos un país libre, independiente y soberano”, escribió la presidenta.

La imagen fue publicada a través de la plataforma Truth Social, red social que utiliza Donald Trump para postear de forma diaria comunicados oficiales o imágenes creadas con inteligencia artificial.

$!‘México no será colonia ni protectorado’ Sheinbaum responde al mapa de Trump

NO ES ALGO RECIENTE

La publicación referente a los tres países de América del Norte con la bandera de Estados Unidos no es algo reciente, pues desde el año pasado Donald Trump emitió un decreto para cambiar el nombre del Golfo de México por Golfo de América.

Asimismo, el 27 de agosto, Trump firmó una orden ejecutiva para renombrar el lago Ontario como “lago América”. Esto causó respuestas y medidas diplomáticas del primer ministro canadiense, país con quien E.U comparte dicho lago.

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En los últimos días también ha comenzado a circular una imagen publicada por él donde se muestra el mapa de Nuevo México en Estados Unidos, con el nombre tachado y renombrado como Nueva América.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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