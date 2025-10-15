México no tiene investigación por presuntas recompensas para matar a agentes migratorios

México
/ 15 octubre 2025
    México no tiene investigación por presuntas recompensas para matar a agentes migratorios
    Información de EU dice que cárteles ofrecen hasta 50 mil dólares por matar a agentes estadounidenses. FOTO: CUARTOSCURO

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que aún no se tiene información de EU sobre las supuestas recompensas que ofrecen cárteles mexicanos

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que México no está investigando el presunto ofrecimiento de recompensas de cárteles por el asesinato de agentes migratorios en Estados Unidos.

Luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) señalara que tiene información que los cárteles ofrecen recompensas de hasta 50 mil dólares por matar a agentes estadounidenses, principalmente aquellos designados a la ejecución de redadas migratorias.

Sheinbaum dijo que se solicitará información a Estados Unidos para evaluar una posible investigación que por ahora no se ha iniciado.

“De parte del lado mexicano, no hay ninguna investigación que pueda dar indicios sobre eso”, dijo.

“Ellos se referían en Estados Unidos, pero no hay una (investigación). Se está solicitando la información, pero no hay una información. Lo conocimos, igual que ustedes, por la publicación de la DHS”.

La mandataria federal dijo que su Gobierno no ha recibido información oficial vinculada con las presuntas amenazas y recompensas.

“El día de hoy lo pregunté al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana y no hay información que haya dado esta institución del gobierno de Estados Unidos”, agregó.

Alejandro Montenegro

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad del Valle de México con Especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Colaborador de VANGUARDIA desde 2012 y editor desde 2020 en temas de coyuntura nacional, internacional y de economía.

Ferviente aficionado de los deportes y de los libros de Guillermo Arriaga. También me gusta jugar futbol, ir al cine y ver series de televisión.

