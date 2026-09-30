México perderá con automotrices de China en EU

Así lo declaró de cara a la visita a Estados Unidos que llevó a cabo la semana pasada el presidente de China, Xi Jinping.

El presidente Donald Trump se pronunció a favor de que las automotrices chinas instalen plantas de manufactura en Estados Unidos y comercialicen sus vehículos bajo las reglas de ese mercado.

Este giro en la retórica de Trump, quien se había negado a permitir la entrada de autos chinos, evitaría que se acuse a México de ser utilizado como trampolín para exportar hacia la Unión Americana, pero afectaría a los fabricantes de autopartes.

”Esto tendría una seria afectación porque Estados Unidos le pediría a China que sus proveedores se establezcan en territorio estadounidense o compren las autopartes en Estados Unidos. Seguramente los chinos se llevarían a sus propios proveedores y esto tendría una afectación por el simple hecho de que ahora el mercado se repartiría también con los chinos”, explicó Alberto Bustamante, director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz.

”En el caso de los vehículos ligeros, la afectación directa sería para las fábricas instaladas en Estados Unidos, pero el segundo impacto sería para México, porque las propias armadoras en el país tendrían un impacto en la reducción de su producción y sus exportaciones por estas plantas chinas y también se vería una disminución de la demanda de las marcas estadounidenses”, dijo.

México es el principal proveedor de autopartes para la industria estadounidense, al concentrar 44.7% de las importaciones durante el primer semestre de este año.

Esto equivale a 41 mil 520 millones de dólares, de acuerdo con la Industria Nacional de Autopartes.

El gerente para Latinoamérica de Urban Science, Eric Ramírez, prevé que Estados Unidos permitirá la entrada de las automotrices chinas y el principal motivo es que los fabricantes estadounidenses han perdido competitividad y son incapaces de producir vehículos de 10 mil dólares, alrededor de 180 mil pesos.

”No veo cómo no entren a Estados Unidos, es inevitable. No es por la balanza comercial, ni las importaciones, ni China jugando al caballo de Troya exportando autos a través de México. El problema realmente, y el que no quiere ver Estados Unidos ni Europa, es que han perdido competitividad”, indicó.

Esto se debe a que el costo de la mano de obra estadounidense es cara, así como los precios de energía e infraestructura.

La carga tributaria también es alta en la Unión Americana, al igual que sus regulaciones en seguridad y emisiones contaminantes.Por lo tanto, Estados Unidos produce vehículos que rondan entre 30 mil y 50 mil dólares, unos 899 mil pesos.

BYD EN MÉXICO

El año pasado, BYD manifestó su interés por instalar una planta en territorio mexicano y aunque su intención, aseguró, no era exportar hacia Estados Unidos aprovechando las ventajas del T-MEC, al final no se concretó la inversión por temor a represalias por parte de la Casa Blanca hacia México.

Ramírez agregó que el “salvavidas” de Estados Unidos para tener coches baratos en su mercado fue fabricarlos en México.

”Ahora quieren revertir eso, pero no están ofreciendo incentivos o el cambio de paradigma de cómo pueden hacer vehículos baratos. No hay manera, y si no pueden hacer autos baratos porque tampoco pueden duplicar el salario de los estadounidenses, el precio promedio de un vehículo ya pasó de los 50 mil dólares y la mayoría de la población no tiene ese poder adquisitivo”, detalló.

Antes de la aplicación de aranceles, los autos fabricados en México, como el Versa, algunos Mazda y otros modelos de KIA, eran bien recibidos entre los estadounidenses porque llegaban a un precio de alrededor de 25 mil dólares, pero los aranceles están acabando con esa oferta.

En la actual revisión del T-MEC se prevé que la Unión Americana pida reglas más estrictas para limitar el contenido chino en autopartes.