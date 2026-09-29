Anticipa exnegociador mexicano del T-MEC que habrá acuerdo comercial este año

CDMX.- México y Estados Unidos podrían alcanzar un acuerdo marco comercial antes de finalizar este año e incluso en línea con las próximas elecciones estadounidenses. Kenneth Smith, ex negociador del T-MEC del lado mexicano, explicó que ante el rompimiento del acuerdo alcanzado entre Estados Unidos y Canadá, el equipo comercial de Donald Trump requiere llegar a las elecciones con una alianza concreta.

“Derivado del colapso de las negociaciones de Estados Unidos y Canadá hay un sentido de urgencia de Estados Unidos de tratar lograr un tipo de anuncio con México antes de fin de año”, acotó el especialista. Así, los temas más complejos, como los correspondientes a reglas de origen o del sector agrícola se llevarían al próximo año, para resolver en el corto plazo los retos correspondientes a la contención a China para la seguridad económica de la región.

#EnViVoTyT | Desde el XXIV Congreso Internacional de la Industria Automotriz en México, Kenneth Smith, ex negociador del T-MEC, alerta que si se endurecen las reglas de origen en la revisión del tratado habrá menos inversión en el sector en los próximos años. #CIIAM @inaoficialmx... pic.twitter.com/vNq9gxllQp — revistatyt (@revistatyt) September 29, 2026

Sin embargo, el socio de la consultora Agon, señaló que es fundamental que México exprese su desacuerdo por el manejo violatorio del T-MEC con la aplicación de aranceles. “Lo que busca México es que se respete el Tratado, que sigamos teniendo el mejor trato preferencial al entrar a Estados Unidos, que no es mucho pedir, porque eso ya nos lo da el Tratado.

“El incremento arancelario de Estados Unidos es una violación al Tratado, no estamos pidiendo cosas inaceptables, estamos pidiendo que se respete lo que ya se había negociado”, cuestionó Smith Ramos. Por ello, los negociadores mexicanos deben encaminar su estrategia a quedar mejor posicionados como socios comerciales respecto a países fuera de la región.

🏢 Empresas | México y Estados Unidos perfilan un “acuerdo marco” antes de concluir el 2026, basado en un frente común contra China. 🇲🇽🇺🇸https://t.co/qekrhNMBNa — El Economista (@eleconomista) September 29, 2026

“Que se garantice que México va a ser excluido de medidas futuras de seguridad nacional o de la (Sección) 301, que el arancel, si no se elimina por completo, se reduzcan al nivel más bajo que cualquier país, y que las reglas de origen no sean demasiado onerosas”, dijo Smith.

Y es que para México, es necesario hacer concesiones al tiempo que recibe beneficios, pues tan solo en el caso de las empresas chinas del sector automotriz, ante la falta de certeza, se han concretado un menor número de inversiones, respecto a las esperadas. “Yo creo que se van a esperar (inversiones chinas) a ver qué pasa con el acuerdo”, apuntó Smith sobre las potenciales inversiones chinas en el País.