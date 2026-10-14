México pide a Estados Unidos evitar bombardear lanchas sospechosas en aguas nacionales

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    México pide a Estados Unidos evitar bombardear lanchas sospechosas en aguas nacionales
    CIUDAD DE MÉXICO, 04OCTUBRE2026.- Elementos de la Secretaría de Marina realizaron ejercicios de rescate en altamar durante el 204 Aniversario de la Armada de México, en la Macroplaza del Malecón del Puerto de Veracruz. FOTO: PRESIDENCIA/CUARTOSCURO.COM Presidencia

La SEMAR pactó alertas tempranas con Washington para interceptar embarcaciones en aguas nacionales y evitar ataques armados.

El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos emitir alertas tempranas sobre embarcaciones sospechosas en aguas nacionales. La intención de este acuerdo es que las autoridades mexicanas intercepten las naves y se eviten ataques o bombardeos por parte de las fuerzas de Washington.

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El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (SEMAR), advirtió sobre el riesgo de un ataque directo. Durante la conferencia presidencial, el mando naval señaló que una acción armada en el mar podría ser fatal para personas inocentes o provocar la confusión de un barco pesquero con uno dedicado al narcotráfico.

BUSCAN GARANTIZAR NO USAR FUERZA LETAL AL DETENER EMBARCACIONES

Las autoridades mexicanas buscan garantizar la detención segura de los navíos sin uso de fuerza letal. El titular de la SEMAR explicó que, aunque los conductores suelen ser delincuentes, a bordo pueden viajar personas ajenas al crimen organizado, por lo que México asumirá el compromiso de asegurar cada embarcación notificada.

El acuerdo bilateral incluye intercambio de información estratégica entre ambos países. México confirmó que la colaboración es recíproca, ya que las fuerzas nacionales también proveen inteligencia a Estados Unidos cuando detectan barcos sospechosos que navegan hacia su territorio.

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La estrategia marítima se complementa con acciones contra el uso de tecnología delictiva en tierra. En la misma presentación, el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, informó sobre el decomiso de drones al crimen organizado en Sinaloa y destacó el uso de equipos antidrones para neutralizar estas amenazas en la frontera y diversos puntos del país.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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