México prevé pérdida en la inversión petrolera contra Venezuela

El plan de Estados Unidos de invertir en la infraestructura petrolera venezolana para elevar la producción de petróleo crudo en el país sudamericano pone en riesgo a México en varios frentes, consideraron expertos.

Venezuela se convertirá en un acérrimo competidor del País para atraer inversión privada al sector de hidrocarburos; ante la falta de recursos para nuevos proyectos en México, la producción de crudo local seguirá bajando, poniendo en riesgo a Pemex y a sus finanzas, alertaron.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum defiende a Pemex y CFE ante tensiones globales: ‘la energía es soberanía’

“Hoy (el sábado), Estados Unidos ha anunciado el incremento de la infraestructura, inversión y todo lo necesario para incrementar la producción de petróleo crudo en Venezuela en el corto y mediano plazo. ¿Esto qué significa? Número 1: que México va a tener un acérrimo competidor que va a ser Venezuela, en donde empresas de Estados Unidos van a ir a hacer ciertas inversiones”, sostuvo Ramsés Pech, analista del sector de hidrocarburos, en un podcast publicado este sábado sobre el tema.

Jesús Carrillo, analista económico y del sector hidrocarburos, coincidió en que, si se da el cambio de régimen en Venezuela, es probable que algunas empresas vuelvan a tener interés en invertir en ese país y se pierda el interés en otros mercados. “Sí, es probable que el plan de invertir en Venezuela en el sector petrolero quite el interés de invertir en otros mercados”, sostuvo en entrevista.

Añadió que también se podría observar un reacomodo de las estrategias comerciales de las empresas de refinación estadounidenses.

Pech alertó que este desvío de las inversiones podría afectar los contratos mixtos en puerta, ya que los inversionistas privados estadounidenses se sentirán más atraídos por invertir en Venezuela que en México, debido a que la presencia de Estados Unidos les brindará mayor confianza.

“(Una mayor presencia de EE. UU. en Venezuela) derivaría para México en que ciertos recursos financieros que pudieron haber sido destinados bajo contratos mixtos, o cualquier influencia que se tuviera sobre nuevos contratos, sobre todo en la extracción de hidrocarburos, ya no interesarían a algunas empresas de EE. UU. Estas preferirían ir a Venezuela, donde se sentirían a gusto y donde la administración de Trump estaría apoyando toda la nueva infraestructura e incremento de producción”, explicó.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Aquí no’: Sheinbaum frena a Trump y exige a EU parar armas y cárteles

Este cambio en el destino de las inversiones dejaría en una posición difícil a México, sostuvo Pech. “México queda entrampado en un mercado local donde el incremento de la producción programada para el año 2030, de 1.8 millones de barriles diarios y 5 mil millones de pies cúbicos diarios (de gas), nos saca de la jugada y pone en riesgo las finanzas de Pemex al dejar de exportar petróleo crudo”.

Esto toma mayor relevancia si se considera que el plan de México hacia el año 2030 es exportar no más de 400 mil barriles al día (de los cuales 150 mil serían enviados a Deer Park). Si Estados Unidos incrementa la producción de Venezuela y alinea las inversiones hacia ese mercado, podría dejar de comprar al País, por lo que el crudo mexicano tendría que colocarse en otros mercados y con un mayor descuento.

“Esto laceraría mucho las finanzas públicas de Pemex”, sentenció. Explicó que Pemex depende del mercado local de la venta de gasolina y diésel para el 41 por ciento de sus ingresos totales.

Las exportaciones de crudo han descendido de un millón a menos de 500 mil barriles, representando el 19 por ciento; actualmente, es de la venta, sobre todo, de la exportación de combustóleo, de donde Pemex está basando sus ingresos.