México
/ 2 enero 2026
    México sufre la peor perdida de patrones en tres décadas
    Alerta la caída de patrones formales debido al impacto en las familias que dejan de percibir ingresos. Especial
Reforma
por Reforma

Economía
Empresas

Localizaciones


México

Organizaciones


Coparmex

Se estima que el 56% de los cierres corresponden a pequeñas y medianas empresas (PYMES), debido al bajo acceso a financiamiento, impidiéndoles sortear dificultades de flujo.

Generar empleos en el país es cada vez más difícil. Por un lado, están todas las causas internas: “tramititis”, altos costos de contratación, acoso criminal y de autoridades, incertidumbre jurídica, reglas del juego cambiantes y la desaparición de organismos independientes.

Por el otro: la constante amenaza arancelaria de Trump. El resultado: una economía famélica y la peor caída nacional en el número de patrones registrados en casi tres décadas; es decir, desde que existen estadísticas disponibles.

En los últimos 24 meses —hasta noviembre pasado, dato disponible más reciente—, la pérdida neta de patrones se ubicó en 41,764, la más profunda para un lapso comparable en la historia documentada (que inicia en 1998), de acuerdo con las cifras del IMSS.

En 2025 la historia fue idéntica: se perdieron 24,367 patrones a nivel nacional, otra vez la cifra más grave para un periodo comparable, superando incluso los 17,397 de 2024, que ya era el peor resultado histórico.

La caída registrada entre 2024 y 2025 rebasa a la ocurrida en la Gran Recesión por la crisis internacional de 2008 y 2009, cuando la cifra se hundió en 8,079 en dos años, y también a la de 2003 y 2004, que acumuló 9,282 salidas.

“Lamentamos que las condiciones internas del país, lejos de incentivar la actividad productiva formal, junto con el clima de incertidumbre jurídica y de inseguridad, provoquen el cierre de negocios”, señaló Cecilia Carrillo, directora general de la Coparmex Nuevo León.

La directiva recalcó que las pequeñas y medianas empresas (pymes) son las que más padecen los cierres, y agregó que encaran un bajo acceso a fuentes de financiamiento que les permitan sortear situaciones difíciles de flujo.

“Es preocupante”, alertó Carrillo, “porque las bajas (de patrones) significan el despido de trabajadores”.

“Las pequeñas y medianas empresas son las que más padecen porque, a diferencia de las grandes, la diversificación de sus mercados es limitada. Nos preocupa mucho esta caída de patrones formales por las familias que dejan de percibir ingresos”, agregó Carrillo.

La Caintra Nuevo León coincidió en que la pérdida de registros patronales obedece a una combinación de factores estructurales y coyunturales, además de que las pymes son las que presentan un riesgo mayor de mortandad.

“Presiones en costos”, enumeró el organismo industrial, “dificultades de acceso a financiamiento, cambios en la demanda, cargas administrativas y un entorno económico que ha exigido una mayor capacidad de adaptación por parte de las empresas de menor tamaño”.

Del total de estas bajas del IMSS entre 2024 y 2025, la mayoría fue de pymes: el 56 por ciento fueron empresas que emplean de 2 a 5 personas y el 16 por ciento compañías que tienen de 6 a 50 empleados.

Respecto a las empresas grandes, el Seguro Social reportó una caída de 13 unidades que emplean de 501 a mil personas.

Reforma

Reforma

