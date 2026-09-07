México y Estados Unidos activan la operación antidrones “Águila Alta” en Tijuana y San Diego

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    México y Estados Unidos activan la operación antidrones “Águila Alta” en Tijuana y San Diego
    Frontera entre México y Estados Unidos CUARTOSCURO

Ambos países inician un operativo conjunto para frenar la vigilancia del crimen organizado en la frontera.

México y Estados Unidos pusieron en marcha la operación antidrones “Águila Alta” en la frontera entre Tijuana y San Diego. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó en X que esta medida busca reforzar la seguridad fronteriza.

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El objetivo principal es detectar y neutralizar los drones que grupos criminales usan para vigilar a las autoridades durante el tráfico de drogas y personas.

Las maniobras se realizarán del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026 mediante operativos simultáneos. En estas acciones, las Fuerzas Armadas mexicanas y las agencias estadounidenses patrullarán de forma coordinada, cada una desde su propio territorio.

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Este operativo replica una estrategia similar aplicada con éxito en marzo de 2026 en la zona fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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