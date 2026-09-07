México y Estados Unidos activan la operación antidrones “Águila Alta” en Tijuana y San Diego

México y Estados Unidos pusieron en marcha la operación antidrones “Águila Alta” en la frontera entre Tijuana y San Diego . La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó en X que esta medida busca reforzar la seguridad fronteriza.

El objetivo principal es detectar y neutralizar los drones que grupos criminales usan para vigilar a las autoridades durante el tráfico de drogas y personas.

Las maniobras se realizarán del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026 mediante operativos simultáneos. En estas acciones, las Fuerzas Armadas mexicanas y las agencias estadounidenses patrullarán de forma coordinada, cada una desde su propio territorio.