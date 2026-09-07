México y Estados Unidos activan la operación antidrones “Águila Alta” en Tijuana y San Diego
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Ambos países inician un operativo conjunto para frenar la vigilancia del crimen organizado en la frontera.
México y Estados Unidos pusieron en marcha la operación antidrones “Águila Alta” en la frontera entre Tijuana y San Diego. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó en X que esta medida busca reforzar la seguridad fronteriza.
El objetivo principal es detectar y neutralizar los drones que grupos criminales usan para vigilar a las autoridades durante el tráfico de drogas y personas.
Las maniobras se realizarán del 31 de agosto al 21 de septiembre de 2026 mediante operativos simultáneos. En estas acciones, las Fuerzas Armadas mexicanas y las agencias estadounidenses patrullarán de forma coordinada, cada una desde su propio territorio.
Este operativo replica una estrategia similar aplicada con éxito en marzo de 2026 en la zona fronteriza de Ciudad Juárez y El Paso, Texas.