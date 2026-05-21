México y Unión Europea van contra el crimen organizado; ponen la mira en el lavado de dinero

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    México y Unión Europea van contra el crimen organizado; ponen la mira en el lavado de dinero
    Roberto Velasco dijo que hay organizaciones criminales que realizan actividades ilícitas a nivel global. Cortesía

Al destacar la cooperación en materia de seguridad, el Canciller dijo que hay organizaciones criminales que realizan actividades ilícitas a nivel global

CDMX.- Como parte de la VIII Cumbre México-Unión Europea y la firma del Acuerdo Global Modernizado, Al destacar la cooperación en materia de seguridad, el canciller Roberto Velasco dijo que hay organizaciones criminales que realizan actividades ilícitas a nivel global

Al destacar la cooperación en materia de seguridad, el canciller Roberto Velasco dijo en conferencia de prensa junto a Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, que hay organizaciones criminales que realizan actividades ilícitas a nivel global.

https://vanguardia.com.mx/dinero/en-mexico-cae-personal-ocupado-del-area-de-servicios-y-es-la-tercer-baja-en-2026-a-tasa-anual-DP20854968

“Hemos conversado el día de hoy sobre cómo hay organizaciones criminales que están realizando actividades a nivel global, como es el caso del lavado de dinero, por supuesto también lo que tiene que ver con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas”.

“Así que, tenemos la intención de mantener un diálogo y buscar posibilidades de cooperación para hacer frente a este tipo de amenazas y de actividades”, dijo el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

KALLAS SE REUNIRÁ CON HARFUCH

Indicó que Kallas tendrá también una reunión con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-ha-dado-eu-pruebas-sobre-ruben-rocha-sre-FP20854436

Kaja Kallas señaló que se busca trabajar en seguridad, migración y protección ambiental:

“Vamos a aumentar nuestra cooperación entre Europol (Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial) y las fuerzas del orden de México para combatir el crimen organizado”.

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