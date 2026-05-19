Prevé Sheinbaum más exportaciones de México a Europa con tratado comercial

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    Prevé Sheinbaum más exportaciones de México a Europa con tratado comercial
    La presidenta destacó que habrá mayor exportación de productos mexicanos hacia Europa. Cuartosccuro

Con el tratado comercial que ratificarán México y la Unión Europea el próximo viernes habrá disminución de aranceles, destacó la mandataria

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con el tratado comercial que ratificarán México y la Unión Europea el próximo viernes habrá disminución de aranceles y mayor exportación de productos mexicanos hacia Europa.

“En algunos casos, disminuyen los aranceles, y es la oportunidad de México para exportar a Europa más productos y, al mismo tiempo, de mayor inversión en México para el mercado interno o para la exportación de Europa”, indicó la Mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.

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La presidenta indicó que se fortalecerá la relación comercial entre Europa, la Unión Europea y México.

HAY CERTIDUMBRE EN EL PAÍS: CSP

La semana pasada, Sheinbaum aseguró que esta ratificación muestra la certidumbre que hay en el país.

“Es una muy buena firma, es un muy buen avance y evidentemente, pues muestra la certidumbre que hay sobre el País”, dijo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/semarnat-no-aprobara-perfect-day-mexico-de-royal-caribbean-en-mahahual-quintana-roo-GK20803757

La Presidenta indicó que el acuerdo que se ratificará el próximo 22 de mayo viene desde el 2000.

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