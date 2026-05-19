Prevé Sheinbaum más exportaciones de México a Europa con tratado comercial

CDMX.-La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que con el tratado comercial que ratificarán México y la Unión Europea el próximo viernes habrá disminución de aranceles y mayor exportación de productos mexicanos hacia Europa.

“En algunos casos, disminuyen los aranceles, y es la oportunidad de México para exportar a Europa más productos y, al mismo tiempo, de mayor inversión en México para el mercado interno o para la exportación de Europa”, indicó la Mandataria durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional.