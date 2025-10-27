Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga

México
/ 27 octubre 2025
    Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
    Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán. FOTO: FACEBOOK

El cuerpo de Roberto Ramírez Zárate fue hallado en un vehículo Tsuru orillado en la carretera; presentó heridas por arma de fuego

Durante la tarde del 27 de octubre se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, identificado como Roberto Ramírez Zárate, síndico del municipio de Penjamillo, Michoacán.

Estos hechos fueron confirmados por la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes ya iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio, desarrollado en Numarán.

TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz

¿CÓMO SE ENCONTRÓ EL CUERPO SIN VIDA DEL SÍNDICO DE MICHOACÁN?

De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Fiscalía Regional de La Piedad se trasladó a la carretera que conduce de Numarán a la localidad de El Palmito.

En el lugar encontraron un vehículo de la marca Nissan, tipo sedán Tsuru, color guinda, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida que posteriormente fue identificado como Roberto Ramírez Zárate.

Tras el reporte del hallazgo, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), para iniciar con el procedimiento adecuado y el levantamiento del cuerpo, que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

TE PUEDE INTERESAR: Enfrentamiento deja dos civiles armados fallecidos y siete detenidos, en Los Aldamas, Nuevo León

La necropsia de ley se practicó en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de La Piedad. Ahora, se continúan los trabajos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y la identificación del o los responsables.

Temas


Asesinatos
Inseguridad
homicidios

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


FGE

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, desmintió haber sido víctima de un segundo atentado en una vivienda de la Ciudad de México.

García Harfuch desmiente haber sido víctima de un segundo ataque en CDMX
Asesinan a balazos a Noé Pérez Urquidi, líder sindical de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, en Oaxaca.

Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz
Asesinaron a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico de Penjamillo, Michoacán.

Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga
Piperos bloquearon de manera parcial ambos sentidos de la carretera México-Toluca a la altura de las Plazas Outlet, dejando solo libre un carril en ambos sentidos para la circulación, exigen audiencia con las autoridades estatales para que los dejen trabajar, después de que se llevó a cabo la Operación Caudal en 48 municipios del Estado de México, en donde fueron asegurados varios pozos y pipas por Lucro Ilícito del Agua.

Conductores de pipas bloquean vialidades entre Edomex y la CDMX tras cierre de tomas clandestinas
El presidente Donald Trump habla con los periodistas mientras el secretario de Estado Marco Rubio, a la derecha, escucha a bordo del Air Force One mientras viaja de Kuala Lumpur, Malasia, a Tokio, Japón.

Si bien ‘le encantaría’ optar a un tercer mandato, Trump respalda a JD Vance y a Marco Rubio
El presidente chino, Xi Jinping, habla durante la cuarta sesión plenaria del XX Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) en Beijing el 23 de octubre de 2025.

Las conversaciones entre EU y China esbozan las tierras raras y la pausa arancelaria que Trump y Xi considerarán
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Trump y Takaichi mantuvieron una “agradable” y “franca” conversación telefónica antes de su próximo encuentro.

Para la nueva primer ministro de Japón, la clave para conectar con Trump podría ser la camioneta Ford F-150

El despliegue naval de EEUU en el Caribe, al que se sumará el portaviones USS Gerald Ford, es el más grande desde la invasión a Panamá en 1989. FOTO:

En camino Portaviones USS Gerald Ford; llegaría al Caribe en una semana