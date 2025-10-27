Michoacán: Asesinan a balazos a Roberto Ramírez Zárate, síndico en Penjamillo; FGE investiga

Durante la tarde del 27 de octubre se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, identificado como Roberto Ramírez Zárate, síndico del municipio de Penjamillo, Michoacán. Estos hechos fueron confirmados por la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes ya iniciaron una carpeta de investigación por el delito de homicidio, desarrollado en Numarán. TE PUEDE INTERESAR: Fiscalía de Oaxaca confirma asesinato de Noé Pérez Urquidi, líder sindical, en Salina Cruz

¿CÓMO SE ENCONTRÓ EL CUERPO SIN VIDA DEL SÍNDICO DE MICHOACÁN? De acuerdo con el reporte oficial, personal de la Fiscalía Regional de La Piedad se trasladó a la carretera que conduce de Numarán a la localidad de El Palmito. En el lugar encontraron un vehículo de la marca Nissan, tipo sedán Tsuru, color guinda, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida que posteriormente fue identificado como Roberto Ramírez Zárate.

Tras el reporte del hallazgo, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), para iniciar con el procedimiento adecuado y el levantamiento del cuerpo, que presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. La necropsia de ley se practicó en las instalaciones del Servicio Médico Forense (SEMEFO) de La Piedad. Ahora, se continúan los trabajos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y la identificación del o los responsables.