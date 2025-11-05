Michoacán: Señalan expertos fallos en planes para combatir la inseguridad

CDMX- En los últimos 19 años los gobiernos en turno aplicaron cuatro planes para disminuir la violencia en Michoacán, pero ninguno dio resultado. Expertos aseguran que los planes emergentes sirven de manera momentánea o temporal, pero luego se olvidan y se dispara de nuevo la incidencia delictiva. PLANES SIN EFECTO El 11 de diciembre de 2006, en la administración de Felipe Calderón Hinojosa se aplicó la Operación Conjunta Michoacán, también conocida como El Michoacanazo, que marcó el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. TE PUEDE INTERESAR: Anuncia Sheinbaum ‘Plan Michoacán por la Paz y la Justicia’, tras el asesinato del alcalde de Uruapan En esa ocasión se efectuó un acuerdo con el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, del todavía PRD, y se efectuó un despliegue de 5 mil efectivos, así como actividades de erradicación de plantíos de marihuana, se colocaron puestos de control para acotar el tráfico de enervantes en carreteras y caminos secundarios, se realizaron cateos, aprehensiones y se desmantelaron puntos de venta de droga. El 3 de enero de 2007, Calderón Hinojosa visitó Apatzingán portando chamarra y gorra militar. En ese viaje resaltó que habían logrado detener el avance de la delincuencia.

Destacó que las fuerzas federales no estaban solas y les ordenó continuar en la batalla contra el crimen, “para que no desfallezcamos”. El 13 de febrero de 2014, la administración de Enrique Peña Nieto presentó el plan Michoacán Juntos lo Vamos a Lograr, que se implementó en los municipios de Morelia, Apatzingán, Uruapan y Lázaro Cárdenas con el fin de prevenir la violencia con acciones sociales, lograr la cohesión comunitaria y la reconstrucción del tejido social. TE PUEDE INTERESAR: En plena crisis, reportan desaparición del exalcalde de Zinapécuaro, Michoacán, Alejandro Correa El 15 de enero de 2014, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció la designación de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en Michoacán para promover la coordinación de las autoridades locales, municipales y federales en los ámbitos político, social, económico y de seguridad pública. La designación ocurrió durante el conflicto entre las autodefensas y Los Caballeros Templarios. De 2014 a enero de 2015, Castillo entregó alrededor de 6 mil armas de fuego a grupos de autodefensas, algunas de las cuales terminaron en manos del crimen organizado.

El 9 de octubre de 2021, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el Plan de Apoyo a Michoacán, con el reforzamiento de las Fuerzas Armadas en Morelia y Uruapan. Al iniciar el gobierno de Claudia Sheinbaum, como parte de su estrategia de seguridad de los primeros 100 días, se incluyó la atención a la extorsión contra los productores de limón en Michoacán. La operación Tierra Caliente establecía que la Guardia Nacional y autoridades locales realizaran labores de vigilancia y visitas a huertas y empacadoras de limón de Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, Tepalcatepec y Aguililla para garantizar que el proceso de producción, empaque, transporte y comercialización del cítrico se diera sin la intervención de los grupos criminales. UNA SOLUCIÓN MOMENTÁNEA Francisco Rivas Rodríguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC), señala que los planes aplicados en Michoacán en algún momento tuvieron efecto. Cuestionado sobre si estas acciones han dado resultados, el director del Observatorio comenta que la presencia de la Policía Federal en la época de Calderón Hinojosa tuvo como efecto la disminución de la incidencia delictiva en la región.