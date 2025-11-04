Claudia Sheinbaum encabeza primera reunión del Plan Michoacán por la Paz en Palacio Nacional

Después del terrible asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, una estrategia integral que busca atender las causas de la violencia en la entidad y fortalecer la presencia del Estado.

“A más tardar este fin de semana o a principios de la próxima, presentaremos acciones concretas en seguridad, justicia, desarrollo local, medio ambiente, educación, cultura y deporte para la paz”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia ‘Mañanera del Pueblo’.

SE REFORZARÁ SEGURIDAD EN MICHOACÁN

La mandataria informó que se reforzará la presencia de fuerzas federales, especialmente de la Guardia Nacional, tanto en Michoacán como en el municipio de Uruapan.

Además, adelantó que el plan incluirá unidades conjuntas con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, la policía estatal y la fiscalía local, enfocadas principalmente en el combate a homicidios y extorsiones.

En el marco de esta estrategia, propuso al Congreso y a la Fiscalía General del Estado (FGE) la creación de una Fiscalía especializada en delitos de alto impacto e inteligencia criminal, así como la instalación de mesas de seguridad quincenales, un sistema de alerta para alcaldes y una oficina de la Presidencia de la República en diversos municipios michoacanos.