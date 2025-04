Miguel ‘N’, el ‘feminicida de Iztacalco’, llamó a familias de sus víctimas para burlarse

La defensa puntualizó que “básicamente las llamadas eran para burlarse, para decir que no se arrepentía de nada, que lo que había hecho lo satisfacía” , según lo reportado por Milenio .

Luego que se diera a conocer la muerte de Miguel ‘N’ , conocido como el ‘ feminicida de Iztacalco ’, familiares de víctimas señalaron que el reo contactó a varios de ellos para burlarse de las mujeres a las que les arrebató la vida y decirles que no se arrepentía de nada.

Sin embargo, fue diagnosticado sin signos vitales, así como paro cardiorrespiratorio como causa de muerte; información corroborada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

“No es justicia [...] Eso de la justicia pronta y expedita no existe. Tenemos casi un año donde no podíamos llegar a juicio. Si hubiéramos llegado a juicio y hubiera habido una sentencia, a lo mejor una sentencia de todas las que venía arrastrando, de víctimas que se saben y otras que no se saben”, afirmó Trujillo en conferencia de prensa desde el Reclusorio Oriente para Aristegui Noticias.

“El hecho de que el haya fallecido, cual sea el escenario, solo es un atraso a la impartición de justicia. Las víctimas no querían esto, ellas querían que cada una tuviera una sentencia con nombre y condenatoria, un escenario así solamente significa que no hubo justicia”, añadió Aristegui.

El detenido exactamente hace un año, el 16 de abril de 2024, cuando fue sorprendido por la madre de una de las víctimas mientras cometía la agresión y que autoridades localizaran restos óseos, herramientas y objetos personales vinculados con mujeres desaparecidas, era investigado por al menos siete feminicidios y tentativa de feminicidios en hechos ocurridos desde 2012 y 2024.