Retoma Sheinbaum diálogo con padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene este jueves una nueva reunión con madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, en lo que representa el sexto encuentro formal desde que inició su Gobierno y el primero después de seis meses sin diálogo directo. La última reunión entre ambas partes ocurrió el 27 de noviembre de 2025 en Palacio Nacional. Desde entonces, los familiares habían reclamado la falta de avances sustanciales en la investigación y la ausencia de una nueva convocatoria presidencial.

Apenas esta semana, el representante legal de las familias, Isidoro Vicario Aguilar, denunció públicamente que existían cambios informales en la fecha del encuentro y cuestionó la falta de una convocatoria oficial. “Eso es una falta de respeto a este movimiento”, reclamó durante una movilización por los 140 meses de la desaparición de los estudiantes. También advirtió que los padres preparan acciones de protesta durante el Mundial de Futbol 2026 ante la falta de resultados en el caso. DENUNCIAN ESTANCAMIENTO EN LA INVESTIGACIÓN El encuentro de este jueves ocurre en medio de reclamos por el estancamiento de las investigaciones, la exigencia de acceso a documentos militares pendientes y la demanda para que regresen integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Vicario Aguilar ha señalado que uno de los compromisos asumidos en la última reunión fue profundizar la línea de investigación relacionada con telefonía celular y reforzar los equipos técnicos encargados del análisis de comunicaciones registradas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Sin embargo, hasta marzo pasado las familias aseguraban no haber recibido información nueva ni resultados concretos. Desde el inicio del sexenio de Sheinbaum, las reuniones con los familiares han mantenido una constante y es la expectativa de que existan nuevos hallazgos y la posterior inconformidad por la falta de avances sustanciales. LOS ENCUENTROS CON SHEINBAUM La primera reunión se reportó el 4 de diciembre de 2024, ya con Sheinbaum en la Presidencia. Posteriormente se realizó un segundo encuentro en febrero de 2025.

El julio de 2025 se efectuó una tercera reunión en Palacio Nacional y el 4 de septiembre se desarrolló la quinta, encabezada ya por Isidoro Vicario Aguilar como representante legal de las familias tras la salida de Vidulfo Rosales.

En aquella ocasión, los padres acudieron con la expectativa de conocer avances derivados del análisis de llamadas telefónicas y nuevas líneas de investigación impulsadas por el Gobierno federal. Sin embargo, al término del encuentro calificaron la reunión como infructuosa y acusaron que no recibieron información novedosa. Otra reunión se reportó en septiembre y la una más se registró el 27 de noviembre de 2025. Ahí se discutió la posibilidad de que regresaran ex integrantes del GIEI al caso, una exigencia sostenida por los familiares desde la salida del grupo internacional. CASI 12 AÑOS DE SU DESAPARICIÓN También se revisó la situación de documentos militares reclamados por los padres dentro de las investigaciones. A más de once años de la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, los familiares mantienen como principales exigencias conocer el destino de los jóvenes, reactivar líneas de investigación que consideran abandonadas y acceder a la totalidad de la información en poder de las Fuerzas Armadas.

La reunión de este jueves se realiza además a unas semanas del inicio del Mundial de Futbol 2026, escenario en el que los padres han advertido que mantendrán movilizaciones para visibilizar que el caso continúa sin resolverse.

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