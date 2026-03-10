Morelos presenta Plan Integral de Seguridad Universitaria tras dos feminicidios de estudiantes de la UAEM

La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, presentó el Plan Integral de Seguridad Universitaria, una estrategia dirigida a reforzar la protección de estudiantes en instituciones de educación superior del estado, tras los feminicidios de las estudiantes Kimberly Joselin Ramos y Karol Toledo, quienes cursaban estudios en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El anuncio se realizó durante la conferencia de prensa semanal de la mandataria estatal, donde explicó que el programa será presentado ante el Consejo Universitario de la UAEM para que su implementación se defina en consenso con la comunidad académica.

El plan contempla medidas de vigilancia, infraestructura y programas de prevención, aunque por ahora no incluye la construcción de una barda perimetral en el campus universitario, infraestructura que ha sido señalada por algunos sectores como un elemento relevante para reforzar la seguridad en las instalaciones.

GOBIERNO RECONOCE PREOCUPACIÓN POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

Durante su intervención, la gobernadora señaló que el gobierno estatal mantiene acciones permanentes en materia de seguridad a través de la Mesa de Paz y Seguridad, al tiempo que reconoció la preocupación por los niveles de violencia contra las mujeres.

“Como gobernadora de Morelos, tengo la gran tarea y responsabilidad de conducir a nuestro estado en todos los temas necesarios para su desarrollo y seguridad, y así lo estoy haciendo sin descanso, con honestidad y absoluto compromiso. Todos los días trabajamos en la Mesa de Paz y Seguridad, y hemos tenido importantes resultados con el combate al crimen”.

La mandataria también se refirió a los casos de las estudiantes asesinadas.

“Nos preocupan sobremanera los altos índices de violencia contra la mujer. Lo que ha ocurrido en los últimos días ha conmovido profundamente al pueblo de Morelos y a mí en lo personal: la pérdida de Kimberly y Karol, que nos duele a todas y a todos. Quiero expresar nuevamente mi solidaridad y mi acompañamiento a sus familias”.

González Saravia indicó que la Fiscalía General del Estado de Morelos logró detener al presunto responsable del feminicidio de Kimberly, mientras que las investigaciones por el caso de Karol continúan.

“Quiero decirlo con firmeza: en Morelos no habrá impunidad”, afirmó.

OBJETIVO DEL PLAN: UNIVERSIDADES COMO ESPACIOS SEGUROS

De acuerdo con la presentación oficial, el Plan Integral de Seguridad Universitaria busca que las instituciones de educación superior del estado cuenten con entornos protegidos y libres de violencia para estudiantes, personal académico y administrativo.

Los principales ejes del programa son:

- Seguridad en los entornos universitarios: coordinación entre autoridades estatales, municipios y universidades para garantizar trayectos seguros hacia y desde los campus.

- Infraestructura: instalación de iluminación, sistemas de vigilancia, módulos de seguridad y arcos de control vehicular en zonas estratégicas.

- Prevención y acompañamiento estudiantil: atención psicológica, orientación y mecanismos de denuncia seguros para estudiantes.

- Participación estudiantil: creación de consejos de seguridad universitaria que permitan la participación de los jóvenes en la construcción de entornos seguros.

- Acompañamiento integral: desarrollo de programas culturales, deportivos, educativos y de salud dirigidos a fortalecer la convivencia universitaria.

SE EFECTUÓ UN DIAGNÓSTICO DE SEGURIDAD EN 39 CAMPUS UNIVERSITARIOS

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, Miguel Ángel Urrutia, explicó que el plan se diseñó a partir de un diagnóstico de seguridad en los campus universitarios.

El programa contempla acciones en 39 campus pertenecientes a diversas universidades de nivel superior en Morelos.

Entre las medidas operativas presentadas destacan:

- Instalación de módulos de seguridad con monitoreo permanente, personal de guardia, radiocomunicación y enlace directo con el sistema C5

- Presencia de elementos de la Policía Industrial Bancaria (PIVA) para patrullaje en accesos y zonas cercanas a los campus

- Colocación de arcos de seguridad vehicular con cámaras de reconocimiento de placas integradas al REPUVE

- Instalación de postes de monitoreo inteligente con visión nocturna, botones de pánico y transmisión en tiempo real

Además, el plan contempla un sistema de videovigilancia con 5 mil cámaras preventivas, de las cuales 3 mil estarán ubicadas dentro de los campus universitarios.

PROTECCIÓN CIVIL PROPONE ILUMINACIÓN Y PARADEROS SEGUROS

El coordinador estatal de Protección Civil, Ubaldo González Carretes, explicó que su dependencia participará con acciones orientadas a mejorar la seguridad en los alrededores de las instituciones educativas.

Entre las medidas anunciadas se encuentra la instalación de mil luminarias solares en calles y caminos cercanos a universidades con baja iluminación y la construcción de diez paraderos cubiertos con estructura resistente, iluminación, señalética y videovigilancia para usuarios del transporte público.

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A VIOLENCIA DE GÉNERO

La secretaria de las Mujeres, Clarisa Gómez Manrique, explicó que su área desarrollará acciones enfocadas en la prevención de violencia y el bienestar de estudiantes, particularmente mujeres.

Se propone la creación y actualización de protocolos de atención a violencias universitarias; establecimiento de unidades universitarias de igualdad de género para acompañamiento institucional e instalación del Centro Libre Universitario, con abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales para brindar apoyo directo a estudiantes.

EDUCACIÓN PLANTEA CAPACITACIÓN DOCENTE Y ACOMPAÑAMIENTO ESTUDIANTIL

Por su parte, la secretaria de Educación estatal, Karla Aline Herrera Alonso, señaló que el plan también contempla acciones educativas y de formación para la prevención de la violencia.

Las iniciativas contemplan talleres y cursos sobre perspectiva de género, derechos humanos, cultura de paz y resolución de conflictos; organización de un congreso de tutores y orientadores educativos y estrategias para detectar riesgos, prevenir abandono escolar y atender necesidades socioemocionales de estudiantes.

Asimismo, se contempla la participación de las familias en el proceso educativo y la coordinación con instancias estatales de prevención de la violencia.

CULTURA COMO HERRAMIENTA DE PREVENCIÓN

La secretaria de Cultura del estado, Monserrat Orellana, explicó que las actividades culturales también formarán parte de la estrategia de seguridad.

Se plantea una cartelera cultural universitaria con teatro, danza y música en universidades públicas; 50 funciones culturales en distintas instituciones del estado; talleres de cine, lectura y producción audiovisual y la gira de una carreta cinemóvil y la creación de cineclubes universitarios.

También se desarrollarán talleres de empoderamiento dirigidos a estudiantes y docentes, como el programa “Mujer: Escribir Cambia Tu Vida”.

Finanzas garantizará recursos para el plan

El secretario de Administración y Finanzas, Jorge Salazar Acosta, indicó que su dependencia será responsable de asegurar los recursos necesarios para la implementación del plan.

Las acciones contemplan:

- Identificación y asignación de recursos provenientes de economías, remanentes y medidas recaudatorias

- Aplicación de disciplina financiera y control del gasto público

- Priorización de proyectos según su relevancia y necesidad

IMPLEMENTACIÓN SERÁ CONSENSUADA CON UNIVERSIDADES

Durante la conferencia, la gobernadora señaló que el Plan Integral de Seguridad Universitaria no será impuesto de forma unilateral, sino que se discutirá con las autoridades universitarias y la comunidad estudiantil.

La mandataria explicó que se establecerán comités de seguridad estudiantil y mesas de diálogo para integrar propuestas de los jóvenes.

También subrayó que el gobierno estatal respeta la autonomía universitaria, y señaló que cualquier denuncia relacionada con conflictos o irregularidades será atendida por la Fiscalía.

En relación con problemáticas como drogas o adicciones, González Saravia indicó que el plan se enfocará en programas de prevención, acompañamiento y bienestar estudiantil, descartando la implementación de medidas obligatorias como pruebas antidoping.

Finalmente, señaló que el objetivo del programa es fortalecer la seguridad en los campus universitarios mediante un enfoque integral que combine infraestructura, prevención y participación de la comunidad académica.

