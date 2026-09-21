Advierte PT posible fractura con Morena rumbo a elecciones de 2027; abre la puerta a aspirantes guindas inconformes

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México
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    Advierte PT posible fractura con Morena rumbo a elecciones de 2027; abre la puerta a aspirantes guindas inconformes
    El Coordinador del PT en la Cámara de Diputados consideró que el partido puede competir y ganar por sí solo. Cuartoscuro

Reginaldo Sandoval acusó a la dirigencia de Morena de actuar con autosuficiencia y desdeñar a sus aliados

CDMX.- El coordinador del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, advirtió que la alianza con Morena puede fracturarse rumbo a las elecciones de 2027 y abrió la puerta de su partido a los aspirantes morenistas inconformes con la definición de coordinadores estatales.

A su salida de Palacio Nacional, el legislador acusó a la dirigencia y liderazgos de Morena de actuar con autosuficiencia y desdeñar a sus aliados, al considerar que el partido puede competir y ganar por sí solo.

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“Sí se puede fracturar si Morena no entiende. Entiendo también que por eso tiene la postura de que se siente sobrada, se siente capaz, como no hay adversario por la derecha, entiende que puede haber piso y entonces desdeña a los aliados. Siente que puede solo; quizás eso es lo que nosotros leemos y está totalmente equivocado en esa lógica”, sentenció el coordinador parlamentario.

POSTURA DE MORENA PONE EN RIESGO LA UNIDAD, DENUNCIA SANDOVAL

El petista sostuvo que esta postura pone en riesgo la unidad del bloque oficialista, en medio de las negociaciones para definir candidaturas rumbo a 2027, cuando se renovarán gubernaturas, alcaldías y los 300 distritos federales.

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Sandoval señaló que el PT ha manifestado su inconformidad por lo que considera una falta de acuerdos equitativos en distintos estados y acusó que Morena pretende relegar a sus aliados en la definición de espacios electorales.

PT SEÑALA SOBERBIA EN MORENA

Reginaldo Sandoval indicó que la dirigencia nacional de Morena no los han escuchado, no los han atendido, y los “desdeñan”.

“Posiblemente piensan que como la consolidación de la oposición no tiene adversario confían, caminan, en un tema de soberbia, y se sienten sobrados de que ellos pueden”, indicó.

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Añadió que hasta el momento Citlalli Hernández es la que ha tenido comunicación con el PT, pero su dirigente morenista, Ariadna Montiel, no se ha acercado.

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