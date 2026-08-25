Morena elige a Nora Ruvalcaba como coordinadora para Aguascalientes

CDMX.- La dirigencia nacional de Morena informó que la senadora con licencia Nora Ruvalcaba será la coordinadora en Aguascalientes. “Daremos acompañamiento a estas tareas de organización encabezadas desde hoy por nuestra compañera Nora Ruvalcaba, pero siempre de la mano del Comité Ejecutivo Nacional”, dijo Ariadna Montiel, líder nacional de Morena, durante la presentación.

Al destacar el perfil de Ruvalcaba, señaló que cuenta con una trayectoria política de más de 29 años y que ha ocupado cargos legislativos y en la Administración Pública federal.

TRAYECTORIA DE NORA RUVALCABA Ruvalcaba es profesora de educación primaria, licenciada en Ciencias Sociales y en Derecho, además de contar con una maestría en Liderazgo Positivo. Durante más de 30 años ejerció la docencia en Aguascalientes. En el ámbito político ha sido candidata a distintos cargos de elección popular, diputada, regidora y actualmente senadora de la República.

También se desempeñó en cargos del Gobierno federal durante la Administración del ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, entre ellos como subsecretaria de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública y delegada de la Secretaría de Bienestar.

SENADORA ES FUNDADORA DE MORENA La dirigencia nacional destacó además su condición de fundadora de Morena y anticipó que el partido acompañará el proceso político en Aguascalientes. “Daremos una lucha porque el proceso en Aguascalientes sea un proceso democrático”, sostuvo Montiel.

En su mensaje, Ruvalcaba llamó a cerrar filas tras la contienda interna y consolidar un proyecto político rumbo a 2027. EXHORTA SENADORA A DEJAR A UN LADO LAS DIFERENCIAS La senadora exhortó a quienes participaron en el proceso de selección a dejar de lado sus diferencias y conformar un bloque con Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo. “Hoy la definición es un hecho, y es momento de sumar, es momento de convertirnos en un bloque unido, organizado, propositivo y competitivo”, afirmó.

“Dejamos cualquier diferencia propia de la contienda interna y ponemos por delante lo que realmente nos une: que la cuarta transformación llegue a cada rincón de la patria”. PROMOVERÁN EN RECORRIDOS LOGROS DE LA 4T Ruvalcaba aseguró que el proyecto que encabezará estará abierto a todas las expresiones y anticipó recorridos por los municipios, calles y colonias de Aguascalientes para recoger las demandas de la población. “Hoy culmina la competencia interna y comienza la consolidación del proyecto que verá su luz en el año 2027”, sostuvo.

La morenista señaló que durante esos recorridos también promoverán los logros de la llamada Cuarta Transformación y respaldarán a la presidenta Claudia Sheinbaum. “Vamos a recoger todas las voces y las vamos a convertir en la agenda de Aguascalientes”, expresó. Ruvalcaba recordó que inició su participación política hace tres décadas y que durante casi 30 años acompañó el proyecto político del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, adelantó que prevé que ésta sea la última etapa de su vida pública y planteó retirarse en siete años. “Yo también habré de retirarme a disfrutar de mis nietas y nietos, sin antes haber sentado las bases de la transformación en la tierra que me vio nacer”, afirmó.