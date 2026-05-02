Morena desmiente supuesto retiro de visa a Luisa María Alcalde

+ Seguir en Seguir en Google
México
/
    Morena desmiente supuesto retiro de visa a Luisa María Alcalde
    Morena afirmó que es falsa la versión sobre la visa de Luisa María Alcalde Luján y pidió verificar fuentes oficiales. Cuartoscuro

Morena desmintió que Estados Unidos retirara visa a Luisa María Alcalde Luján y atribuyó el rumor a cuentas falsas en redes

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desmintió la circulación de una publicación en redes sociales en la que se afirmaba que el gobierno de Estados Unidos había retirado la visa a Luisa María Alcalde Luján, exdirigente nacional del partido y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el partido señaló que la información es falsa y que fue difundida por una cuenta identificada como “Federal Investigation International”, la cual no corresponde a una institución oficial.

En el mensaje publicado, Morena indicó: “Otra vez la derecha con sus cuentas y amplificadores digitales difunden información FALSA (SIC). Ninguna novedad”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/morena-convoca-a-congreso-nacional-extraordinario-el-3-de-mayo-renovara-dirigencia-y-secretaria-de-finanzas-EI20280657

PRESUNTO PERFIL DE LA DEA ASEGURABA QUE LE FUE RETIRADA LA VISA A LUISA MARÍA ALCALDE

La publicación que dio origen a la polémica señalaba que el supuesto retiro de visa habría sido notificado el 25 de abril y que se habría realizado por instrucciones de la Drug Enforcement Administration (DEA).

De acuerdo con los datos difundidos, la cuenta que publicó esta versión se describe como un centro de investigación contra cárteles y criminales mexicanos, cuenta con más de 41 mil seguidores y afirma tener sede en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Sin embargo, Morena sostuvo que dicha cuenta no es oficial y forma parte de la difusión de información falsa en redes sociales.

CUENTA FALSA YA HABÍA SIDO SEÑALADA POR INFODEMIA

La cuenta “Federal Investigation International” ya había sido señalada previamente por instancias oficiales. En septiembre de 2025, la plataforma gubernamental InfodemiaMX indicó que se trata de un perfil apócrifo que no representa a ninguna agencia de investigación internacional.

Además, ese perfil ha difundido anteriormente publicaciones sobre figuras públicas vinculadas con la llamada Cuarta Transformación, así como contenidos que han sido cuestionados por su veracidad, incluyendo materiales elaborados con inteligencia artificial.

SEÑALAMIENTOS CONTRA LUISA MARÍA ALCALDE SURGEN EN MEDIO DE REORGANIZACIÓN DE MORENA

La difusión de esta información ocurre en un momento de cambios dentro de Morena y del gobierno federal. Luisa María Alcalde Luján anunció recientemente su salida de la dirigencia nacional del partido para integrarse como consejera jurídica de la Presidencia.

En un mensaje dirigido a la militancia durante el podcast “La Moreniza”, expresó su despedida y señaló que continuará participando en el proyecto político desde su nueva responsabilidad.

Asimismo, el partido tiene previsto realizar un Congreso Extraordinario el próximo 3 de mayo en la Ciudad de México, en el que se elegirá a la nueva dirigencia nacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/tfja-ordeno-dar-20-permisos-de-casino-a-empresa-ligada-con-bermudez-requena-luisa-maria-alcalde-LB20309013

MORENA REITERA QUE INFORMACIÓN ES FALSA

Morena reiteró que la información sobre el supuesto retiro de la visa no corresponde a hechos confirmados y atribuyó su difusión a cuentas no verificadas en redes sociales.

El partido llamó a la ciudadanía a verificar la información a través de fuentes oficiales y a evitar la propagación de contenidos que no cuenten con respaldo institucional.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Fake News
Visa
Funcionarios públicos

Localizaciones


México

Personajes


Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Los centros de rehabilitación siguen reportando anomalías, sin embargo, las autoridades no han considerado que estas sean suficientes para aplicar clausuras.

Coahuila: Se detectan anomalías en 85% de visitas a los anexos
Docentes de la CNTE en Chiapas entregaron a la Presidenta un pliego de demandas tras un bloqueo en Palenque y obtuvieron fecha y hora para una mesa en Palacio Nacional.

‘Si no hay solución, no rueda su balón’: CNTE bloquea aeropuerto y fija cita con Sheinbaum
El sarampión se manifiesta con erupciones en la piel y fiebre; autoridades recomiendan atención médica oportuna para evitar complicaciones.

Coahuila suma 69 casos de sarampión en lo que va del año
Banxico reportó que al 27 de marzo de 2026, el tipo de cambio de la moneda nacional frente al dólar registró una depreciación de 0.36 por ciento con relación al cierre de diciembre de 2025.

Banxico reporta pérdidas cambiarias y no genera remanentes
Para festejar fuera de la rutina y la monotonía, siempre es mejor una escapada. Por lo que la Riviera Maya, con todas sus atracciones es ideal.

Riviera Maya: El patio de juegos ideal para todos

Ajustes en la forma de manejar, el mantenimiento y decisiones al cargar combustible pueden representar ahorros significativos mes a mes.

Cómo ahorrar gasolina sin cambiar de coche: estrategias que sí funcionan en México
Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo

Con Mario Bros, Zelda y Mega Man, la Filarmónica del Desierto maravilla con su Gamer Sinfónico en Saltillo
El espectáculo de 31 Minutos en el Zócalo capitalino congregó a más de 200 mil personas en el Día del Niño, destacando por su repertorio clásico y un inesperado tributo a Juan Gabriel que emocionó al público.

31 Minutos rinde homenaje a Juan Gabriel ante 200 mil personas en el Zócalo de la CDMX