Morena desmiente supuesto retiro de visa a Luisa María Alcalde

En el mensaje publicado, Morena indicó: “Otra vez la derecha con sus cuentas y amplificadores digitales difunden información FALSA (SIC). Ninguna novedad”.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el partido señaló que la información es falsa y que fue difundida por una cuenta identificada como “Federal Investigation International”, la cual no corresponde a una institución oficial.

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) desmintió la circulación de una publicación en redes sociales en la que se afirmaba que el gobierno de Estados Unidos había retirado la visa a Luisa María Alcalde Luján , exdirigente nacional del partido y próxima consejera jurídica de la Presidencia de la República.

PRESUNTO PERFIL DE LA DEA ASEGURABA QUE LE FUE RETIRADA LA VISA A LUISA MARÍA ALCALDE

La publicación que dio origen a la polémica señalaba que el supuesto retiro de visa habría sido notificado el 25 de abril y que se habría realizado por instrucciones de la Drug Enforcement Administration (DEA).

De acuerdo con los datos difundidos, la cuenta que publicó esta versión se describe como un centro de investigación contra cárteles y criminales mexicanos, cuenta con más de 41 mil seguidores y afirma tener sede en Nueva Jersey, Estados Unidos.

Sin embargo, Morena sostuvo que dicha cuenta no es oficial y forma parte de la difusión de información falsa en redes sociales.

CUENTA FALSA YA HABÍA SIDO SEÑALADA POR INFODEMIA

La cuenta “Federal Investigation International” ya había sido señalada previamente por instancias oficiales. En septiembre de 2025, la plataforma gubernamental InfodemiaMX indicó que se trata de un perfil apócrifo que no representa a ninguna agencia de investigación internacional.

Además, ese perfil ha difundido anteriormente publicaciones sobre figuras públicas vinculadas con la llamada Cuarta Transformación, así como contenidos que han sido cuestionados por su veracidad, incluyendo materiales elaborados con inteligencia artificial.

SEÑALAMIENTOS CONTRA LUISA MARÍA ALCALDE SURGEN EN MEDIO DE REORGANIZACIÓN DE MORENA

La difusión de esta información ocurre en un momento de cambios dentro de Morena y del gobierno federal. Luisa María Alcalde Luján anunció recientemente su salida de la dirigencia nacional del partido para integrarse como consejera jurídica de la Presidencia.

En un mensaje dirigido a la militancia durante el podcast “La Moreniza”, expresó su despedida y señaló que continuará participando en el proyecto político desde su nueva responsabilidad.

Asimismo, el partido tiene previsto realizar un Congreso Extraordinario el próximo 3 de mayo en la Ciudad de México, en el que se elegirá a la nueva dirigencia nacional.