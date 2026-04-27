TFJA ordenó dar 20 permisos de casino a empresa ligada con Bermúdez Requena: Luisa María Alcalde

CIUDAD DE MÉXICO.- La ex Secretaria de Gobernación y presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, dijo que permisos de casinos ligados a la familia del ex Secretario de Seguridad de Pública de Tabasco, Hernández Bermúdez Requena, se dieron por una orden judicial. En un videomensaje, la dirigente morenista destacó que los permisos en cuestión se otorgaron por mandato judicial en 2023 y descartó conocer al mando policiaco de Tabasco señalado por asociación delictiva, secuestro y extorsión.

El diario “Reforma” publicó este lunes que en el último año de la gestión de Andrés Manuel López Obrador se otorgaron estos 20 permisos. PERMISO ES DE 2017: ALCALDE LUJÁN Luisa Alcalde destacó que la empresa Operadora de Coincidencias Numéricas, que dicen tener relación con familiares de Bermúdez Requena, obtuvo el permiso de autorización en 2017, siendo Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto. “En 2023, cuando yo llegué a la Secretaría de Gobernación, existía un juicio promovido por una empresa llamada Clíe en contra de la Secretaría de Gobernación por haberle negado 20 permisos que desde 2018 había solicitado. “En fecha 23 de octubre de 2023, el Tribunal de Justicia Administrativa ordenó y mandato a la Dirección de Juegos y Sorteos, y cito: ‘conceder la solicitud de 20 permisos para ser instalados en la República mexicana’”, destacó la dirigente morenista, propuesta como próxima Consejera Jurídica de Presidencia.

SE LE PRETENDE VINCULAR CON BERMÚDEZ REQUENA, ASEGURA Alcalde Luján dijo que para cumplir con la “imposición de la autoridad” se limitaron a atender las licencias a los términos de la sentencia, lo cual no incluyó la posibilidad de utilizar máquinas tragamonedas, así como la operación de juegos de dados, cartas y ruletas. “Ello generó desinterés en operar dicho negocio, tan es así que a la fecha no se han utilizado”, destacó Alcalde.

La lideresa morenista consideró que con esta noticia se le pretende vincular a quien fue Secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y cuestionó que se haya publicado una imagen donde aparece con Bermúdez, durante una reunión con mandos policiacos de todo el País, donde se fotografió con todos. “Al tal Requena nunca lo había visto en mi vida”, asentó. “Jamás en todas las responsabilidades en donde he estado he cometido un solo acto de corrupción o de deshonestidad. Aunque les duela, no tengo precio. “Estoy en este movimiento desde muy joven, precisamente, porque estoy convencida de que ese es el cáncer que se vinculó con todos los males que hoy enfrentamos, y que desde que llegó la Cuarta Transformación estamos extirpando”, señaló Alcalde.

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