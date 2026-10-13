Guerrero emite alerta por cercanía de depresión tropical; impactaría mañana como huracán ‘Trudy’

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    Guerrero emite alerta por cercanía de depresión tropical; impactaría mañana como huracán ‘Trudy’
    El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que el Gobierno no ha brindado apoyo a los habitantes de Cochoapa el Grande. Cuartoscuro

El ciclón tropical podría causar lluvias en Acapulco, así como en las regiones de la Costa Chica, Costa Grande y otras zonas

GUERRERO.- El Gobierno de Guerrero pidió a sus pobladores estar en alerta debido al acercamiento en próximas horas de la depresión tropical Veintiuno-E, y su posible impacto mañana como huracán “Trudy”, categoría 1 de intensidad en la escala Saffir- Simpson.

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De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil estatal, el ciclón tropical podría causar lluvias en Acapulco, así como en las regiones de la Costa Chica, Costa Grande y otras zonas de la entidad.

DENUNCIAN FALTA DE APOYO POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL

En medio de más posibles daños por otro ciclón, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan denunció que el Gobierno no ha brindado apoyo a los habitantes de Cochoapa el Grande, Metlatónoc, Acatepec, Malinaltepec, Tlacoapa y Santa Cruz el Rincón que resultaron afectados por las lluvias que provocó el huracán “Simón” la semana pasada.

“Con las condiciones deplorables en que se encuentran los caminos es imposible que la gente que tiene un familiar enfermo la pueda llevar en un vehículo a un hospital de Tlapa o Chilpancingo”, señala Tlachinollan.

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La carretera Tlapa-Metlatónoc que desde hace una década no se le ha dado mantenimiento se encuentra en peores condiciones después de las lluvias por “Simón”.

DEMANDAN REHABILITAR VÍA

A finales de septiembre pasado, los alcaldes de los municipios de Metlatónoc y Cochoapa, comisarios y habitantes de esa zona realizaron una protesta para exigir a los gobiernos federal y estatal la rehabilitación de esta vía -de 89 kilómetros- que fue inaugurada en el 2006.

“Hay baches en casi todos los tramos de la carretera Tlapa-Metlatónoc y durante las recientes lluvias muchos deslaves y derrumbes”, asegura Tlachinollan.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema se localizaba la mañana de este martes a unos 650 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 870 kilómetros al sur-sureste de Acapulco, Guerrero.

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El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el noroeste a 17 kilómetros por hora.

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