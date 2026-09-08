Morena no alcanzará mayoría absoluta en 2027, responden a encuesta PRI, PAN y MC; advierten desgaste

En respuesta a los resultados de la encuesta de Buendía & Márquez publicada en EL UNIVERSAL , en la que se advierte que 35% del electorado votaría por Morena si hoy fueran las elecciones para la Cámara de Diputados , congresistas de los tres partidos sostuvieron que el partido guinda no logrará en las urnas la mayoría absoluta.

Diputados federales y senadores del PRI, PAN y MC afirmaron que, pese a las preferencias electorales , Morena no alcanzará la mayoría absoluta en la próxima Legislatura.

Federico Döring, diputado federal del PAN, sostuvo que gran parte de quienes dijeron que votarían por Morena tienen miedo a perder los programas sociales.

“Hay mucha gente que tiene miedo de que si dice su verdadera intención de voto le van a quitar los programas sociales. Y la propia encuesta reconoce que hay 30% de gente que todavía no define el voto”, detalló.

El legislador albiazul aseguró que el partido guinda “tiene un desgaste tremendo” y aseguró que eso coadyuvará a que pierda la mayoría absoluta.

“Si no trajeran un desgaste no estarían suplicando que no les dijeran narcopartido; si no trajeran el desgaste no estarían utilizando al INE para callar a periodistas. Ellos saben que tienen un problema que va desde Sinaloa, La Barredora, el huachicol, Andy y todo lo que ya es de conocimiento público. Por eso hay que diferenciar entre lo que la gente dice y lo que la gente en la intimidad de la urna decide. A Morena no le va a alcanzar, vamos a devolver los contrapesos al Congreso mexicano”, sentenció.

Rubén Moreira, coordinador del PRI, recordó que cerca de 30% de los encuestados no han definido su voto y aseguró que ese porcentaje se irá a la oposición.

“Una gran parte de la población dice reservarse su opinión y estoy seguro de que ahí está contenido el voto opositor, por eso aprovecho para reiterar la necesidad de una gran alianza opositora que defienda el voto y le quite las mayorías a Morena para tener contrapesos en el Congreso”, dijo.

Moreira Valdez sostuvo que la alianza, permitirá quitar la mayoría absoluta que el partido guinda posee en la actual Legislatura.

“No le va a dar a Morena para tener las cámaras, pero sí es bien importante que Somos, MC, PRI, PAN salgan a defender la democracia y en algunos lugares tengamos alianzas estratégicas. Hay una caída en las preferencias de Morena y hay mucha gente que no se está manifestando”, sentenció.

En su oportunidad, Carolina Viggiano, secretaria general del PRI, coincidió con Moreira al señalar que la encuesta revela la necesidad de que los partidos de oposición vayan juntos a la elección de 2027.

“Yo creo que hay varias lecturas. La primera es que Morena perdió 30 puntos. Esa es la primera. Eso es importante. La segunda es: esto sólo deja clara una cosa: las oposiciones tenemos que ir juntas. De eso no debe caber ninguna duda”, advirtió la priista.

Señaló que la oposición en México no compite contra un partido, sino contra “una mafia” y contra el narco.

“La competencia no es de partido a partido. Si fuera de partido a partido, bueno, cualquier justificación yo la entendería, cualquier explicación, pero aquí no hay normalidad democrática”, expuso.

En respuesta, la senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Alejandra Barrales Magdaleno, ratificó que, pese a la situación que revela esa encuesta, MC se mantendrá firme en su propósito de competir solo en las elecciones de 2027.

“Estoy convencida de que nosotros vamos por el camino correcto, que poco a poco la ciudadanía se ha ido convenciendo de esto que comentamos, que es la confirmación de que nosotros tenemos que seguir por esta ruta. Así lo señalan las encuestas, las preferencias de la gente, y además el propio Movimiento Ciudadano ha hecho ejercicios donde hemos consultado a la ciudadanía y la ciudadanía nos confirma que ven que lo adecuado para nosotros es seguirnos distinguiendo por seguir por esta ruta, por nuestro lado”, dijo.

La senadora señaló que, pese a que no hay nada escrito, las tendencias marcan que Morena va a la baja y MC se consolida como la opción más viable entre la oposición.

En el mismo sentido, la coordinadora de MC en San Lázaro, Ivonne Ortega, descartó la posibilidad de una alianza electoral con el PRI o el PAN.

“Nosotros estamos concentrados en trabajar para que Movimiento Ciudadano crezca y que a los que no han tenido la oportunidad de gobernar se les dé. En el caso de Movimiento Ciudadano vamos sin alianza”, aseveró.

La lideresa naranja aseguró que si bien una encuesta puede ser una fotografía del momento, “no es el resultado electoral”.

“Los resultados de las encuestas cambian. Un ejemplo particular: mi caso en Yucatán. Yo llegué a la competencia de la gubernatura 23 puntos abajo y gané por 7.46. Hay cerca de 30% de personas que ocultan su intención de voto porque tienen miedo del resultado”, expresó.