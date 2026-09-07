Vinculan a proceso al influencer Aztlán “N” por violación agravada y corrupción de menores en Hermosillo

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México
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    Vinculan a proceso al influencer Aztlán “N” por violación agravada y corrupción de menores en Hermosillo
    Aztlán “N”, influencer procesado por violación agravada y corrupción de menores en Hermosillo Fiscalía General de Justicia de Sonora

La víctima es una menor de 13 años; el detenido suma además procesos por violencia y posesión de drogas

El influencer Aztlán “N” fue vinculado a proceso en Hermosillo por violencia sexual y corrupción de menores de una adolescente de 13 años. Un juez le impuso prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/asesinan-a-elemento-de-la-guardia-nacional-en-guerrero-CG23341065

La agresión ocurrió entre el 21 y 22 de febrero, cuando el detenido presuntamente le dio alcohol a la víctima en la colonia Palo Verde y posteriormente cometió la agresión sexual en la colonia El Ranchito.

Asimismo, el acusado enfrenta investigaciones por narcomenudeo y la presunta promoción de drogas en sus videos. Las autoridades también lo relacionan con los actos violentos registrados el 28 de agosto en el torneo de boxeo CUM en la ciudad.

Finalmente la Fiscalía General de Justicia de Sonora reiteró su compromiso de sancionar a quienes atenten contra la niñez y la seguridad comunitaria.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sale-el-inge-operador-del-cartel-de-sinaloa-de-prision-en-estados-unidos-sera-deportado-a-mexico-BB23339998

¿QUIÉN ES AZTLÁN “N”?

Si bien su nombre y edad no han sido revelados públicamente, mantenía cuentas de Instagram y Tiktok bajo el nombre de aztlán_tattoo, donde su contenido estaba enfocado principalmente en temas de la vida callejera, tatuajes y apología/promoción de sustancias ilícitas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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