Vinculan a proceso al influencer Aztlán “N” por violación agravada y corrupción de menores en Hermosillo

El influencer Aztlán “N” fue vinculado a proceso en Hermosillo por violencia sexual y corrupción de menores de una adolescente de 13 años. Un juez le impuso prisión preventiva y fijó tres meses para el cierre de la investigación.

La agresión ocurrió entre el 21 y 22 de febrero, cuando el detenido presuntamente le dio alcohol a la víctima en la colonia Palo Verde y posteriormente cometió la agresión sexual en la colonia El Ranchito.

Asimismo, el acusado enfrenta investigaciones por narcomenudeo y la presunta promoción de drogas en sus videos. Las autoridades también lo relacionan con los actos violentos registrados el 28 de agosto en el torneo de boxeo CUM en la ciudad.

Finalmente la Fiscalía General de Justicia de Sonora reiteró su compromiso de sancionar a quienes atenten contra la niñez y la seguridad comunitaria.