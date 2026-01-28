Morena, PT y PVEM ratifican su alianza política rumbo a 2027
Afirmaron que priorizan la unidad de su movimiento y el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum
Los partidos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron una declaración como alianza para ir juntos a las elecciones de 2027.
En la declaración conjunta afirmaron que priorizan la unidad de su movimiento y el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección intermedia de 2027.
“Bajo el lema “Transformación más fuerte que nunca”, reafirmamos nuestra unión con el PT y el Partido Verde”, escribió Morena en su cuenta de X. Medios de comunicación señalan que en un pronunciamiento en conjunto destacaron los triunfos obtenidos en 2018 y 2024, que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador y a Sheinbaum, respectivamente.
Los líderes de estos tres partidos: Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM; y Alberto Anaya, líder vitalicio del PT aseguraron para medios de comunicación que “por encima de cualquier interés de partido, estará el interés de México y del proyecto de nación”.
Los dirigentes de los tres partidos firmaron un documento donde se comprometen a mantener y profundizar la comisión rumbo a las elecciones donde se elegirán 17 gubernaturas, curules de la Cámara de Diputados, así como cargos a nivel local.
La firma del compromiso de alianza se da en medio de tensiones entre los partidos, esto debido al impulso de la reforma electoral, de la cual los aliados de Morena no han respaldado.