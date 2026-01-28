Morena, PT y PVEM ratifican su alianza política rumbo a 2027

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 28 enero 2026
    Morena, PT y PVEM ratifican su alianza política rumbo a 2027
    Luisa María Alcalde (c), dirigente nacional de Morena; Karen Castrejón (d), dirigente del PVEM, y Alberto Anaya (i), dirigente del PT, en conferencia en la que reafirmaron la alianza política entre dichos partidos y firmaron la declaratoria "La transformación más fuerte que nunca" rumbo al 2027. CUARTOSCURO

Afirmaron que priorizan la unidad de su movimiento y el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum

Los partidos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron una declaración como alianza para ir juntos a las elecciones de 2027.

En la declaración conjunta afirmaron que priorizan la unidad de su movimiento y el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección intermedia de 2027.

TE PUEDE INTERESAR: Registran PRI y UDC alianza para proceso electoral de 2026 en Coahuila

“Bajo el lema “Transformación más fuerte que nunca”, reafirmamos nuestra unión con el PT y el Partido Verde”, escribió Morena en su cuenta de X. Medios de comunicación señalan que en un pronunciamiento en conjunto destacaron los triunfos obtenidos en 2018 y 2024, que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador y a Sheinbaum, respectivamente.

Los líderes de estos tres partidos: Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena; Karen Castrejón, dirigente nacional del PVEM; y Alberto Anaya, líder vitalicio del PT aseguraron para medios de comunicación que “por encima de cualquier interés de partido, estará el interés de México y del proyecto de nación”.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Afronta el PAN de Coahuila su peor condición al no ir en alianza, ¿mantendrá el registro?

Los dirigentes de los tres partidos firmaron un documento donde se comprometen a mantener y profundizar la comisión rumbo a las elecciones donde se elegirán 17 gubernaturas, curules de la Cámara de Diputados, así como cargos a nivel local.

La firma del compromiso de alianza se da en medio de tensiones entre los partidos, esto debido al impulso de la reforma electoral, de la cual los aliados de Morena no han respaldado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Alianza
Elecciones
Partidos políticos

Localizaciones


México

Personajes


Luisa María Alcalde Luján

Organizaciones


Morena
Partido Del Trabajo
PVEM

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
El pasado 25 de enero se llevó a cabo un ataque armado en un campo de fútbol, ubicado en la comunidad Loma de Flores en Salamanca, Guanajuato, que dejó 11 personas muertas y 12 lesionadas.

Guanajuato: Reportan dos detenidos por masacre en Salamanca; serían del Cártel de Santa Rosa de Lima
La defensa de Farías Laguna también enlistó otras irregularidades de la Fiscalía en el proceso.

Reclama defensa de Vicelamirante incumplimiento de FGR

Sheinbaum explicó que esa alerta implica la apertura inmediata de una carpeta de investigación en una fiscalía.

Sheinbaum urge identificación obligatoria en centrales; dice que ya opera alerta nacional de búsqueda
La Secretaría de Salud implementó cercos sanitarios en el entorno de los planteles y en los domicilios de los alumnos que enfermaron.

Brote de sarampión llega a aulas en Jalisco: 23 alumnos contagiados

La autoridad británica recomendó que Google clasifique sus resultados de búsqueda de manera justa y no dé prioridad a los sitios web que tienen publicidad u otros acuerdos comerciales con Google.

Reino Unido quiere obligar a Google mayor control sobre los resúmenes de IA con sitios de noticias
El presidente Donald Trump habla antes de firmar un memorando presidencial que impone aranceles y restricciones a la inversión en China en la Sala de Recepción Diplomática de la Casa Blanca en Washington.

Después de tres meses, la Corte Suprema no ha decidido sobre los aranceles de Trump

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos

Ingresos del petróleo venezolano serán supervisados por el gobierno de Estados Unidos
Restos del avión del Servicio Aéreo a Territorios Nacionales de Colombia (Satena) accidentado este miércoles, en Norte de Santander, Colombia.

Avión se estrella en Norte de Santander, Colombia, con 15 personas a bordo; descartan sobrevivientes