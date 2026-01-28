Morena, PT y PVEM ratifican su alianza política rumbo a 2027

Los partidos de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) firmaron una declaración como alianza para ir juntos a las elecciones de 2027.

En la declaración conjunta afirmaron que priorizan la unidad de su movimiento y el proyecto de nación de la presidenta Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección intermedia de 2027.

TE PUEDE INTERESAR: Registran PRI y UDC alianza para proceso electoral de 2026 en Coahuila

“Bajo el lema “Transformación más fuerte que nunca”, reafirmamos nuestra unión con el PT y el Partido Verde”, escribió Morena en su cuenta de X. Medios de comunicación señalan que en un pronunciamiento en conjunto destacaron los triunfos obtenidos en 2018 y 2024, que llevaron a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador y a Sheinbaum, respectivamente.