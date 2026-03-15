Respaldan PT y Verde al Plan B electoral de Claudia Sheinbaum

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México
/ 15 marzo 2026
    Respaldan PT y Verde al Plan B electoral de Claudia Sheinbaum
    El Partido del Trabajo y el PT se sumaron a Morena para respaldar el Plan B propuesto por la Presidencia. Especial

Dirigencias de partidos aliados a Morena llegan a acuerdo para ir juntos en enmienda de la presidenta

CDMX.- Los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados se comprometieron a votar con Morena a favor del llamado Plan B de la reforma electoral que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El Plan B será respaldado por nuestros grupos parlamentarios una vez que sea presentado y su discusión se realizará con apertura y compromiso democrático, siempre pensando en el bienestar del pueblo de México y en el fortalecimiento de nuestras instituciones”, señalaron los tres grupos parlamentarios en un comunicado, en el que no dieron detalles de la iniciativa que se presentará en el Congreso.

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Apenas el miércoles pasado, los partidos aliados de Morena votaron en contra de la reforma electoral de la Mandataria, que proponía reducir el financiamiento a los partidos y modificar la representación proporcional en las Cámaras.

Al no obtener la mayoría calificada, la propuesta fue desechada. A pesar del traspié, Sheinbaum anunció una nueva iniciativa y convocó a un renovado diálogo con los partidos aliados.

Durante el viernes, dirigentes y legisladores del PT y PVEM se reunieron con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para negociar el contenido del Plan B, especialmente la propuesta de que se someta a consulta popular la reducción del financiamiento público a los partidos políticos.

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El Gobierno federal habría ofrecido al PVEM y al PT no incluir, en principio, la consulta popular para este caso dentro de la nueva propuesta de reforma electoral, como parte de las negociaciones para asegurar su respaldo a la nueva iniciativa.

$!Tras las negociaciones se acordó reforzar el bloque oficialista de los tres partidos que han ido juntos los últimos dos sexenios.
Tras las negociaciones se acordó reforzar el bloque oficialista de los tres partidos que han ido juntos los últimos dos sexenios. Reforma

Tras 17 horas de negociaciones, en mesas separadas, petistas y pevemistas salieron de Gobernación con el ofrecimiento de que su equipo equipo jurídico analizaría que, en la nueva iniciativa gubernamental, se propongan consultas populares para “algunos” temas electorales, pero no para determinar si se reducen las prerrogativas a los partidos, por ahora.

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Entre otros temas pactados está la reducción del número de regidurías y generar ahorros en los Congresos estatales. Por la tarde, el PVEM en el Senado, liderado por Manuel Velasco, anunció que apoyará la reforma electoral, al señalar las coincidencias con la Presidenta Sheinbaum.

En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que México atraviesa por un momento difícil, debido a las presiones externas y, en ese contexto, hay internamente la discusión de la reforma electoral, con la necesidad de preservar la unidad política de la coalición que gobierna.

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