Respaldan PT y Verde al Plan B electoral de Claudia Sheinbaum

CDMX.- Los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo (PT) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados se comprometieron a votar con Morena a favor del llamado Plan B de la reforma electoral que propondrá la presidenta Claudia Sheinbaum. “El Plan B será respaldado por nuestros grupos parlamentarios una vez que sea presentado y su discusión se realizará con apertura y compromiso democrático, siempre pensando en el bienestar del pueblo de México y en el fortalecimiento de nuestras instituciones”, señalaron los tres grupos parlamentarios en un comunicado, en el que no dieron detalles de la iniciativa que se presentará en el Congreso. TE PUEDE INTERESAR: Mayoría en el Senado cierra filas con Sheinbaum y respalda ‘Plan B’ electoral tras avances en Segob Apenas el miércoles pasado, los partidos aliados de Morena votaron en contra de la reforma electoral de la Mandataria, que proponía reducir el financiamiento a los partidos y modificar la representación proporcional en las Cámaras.

El Gobierno federal y los partidos aliados Morena, PVEM y PT alcanzaron este sábado un primer acuerdo para impulsar el llamado “Plan B” de Reforma Electoral propuesto por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP)https://t.co/gHTLnoRfRW — SinEmbargo (@SinEmbargoMX) March 15, 2026

Al no obtener la mayoría calificada, la propuesta fue desechada. A pesar del traspié, Sheinbaum anunció una nueva iniciativa y convocó a un renovado diálogo con los partidos aliados. Durante el viernes, dirigentes y legisladores del PT y PVEM se reunieron con la titular de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para negociar el contenido del Plan B, especialmente la propuesta de que se someta a consulta popular la reducción del financiamiento público a los partidos políticos. TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’ El Gobierno federal habría ofrecido al PVEM y al PT no incluir, en principio, la consulta popular para este caso dentro de la nueva propuesta de reforma electoral, como parte de las negociaciones para asegurar su respaldo a la nueva iniciativa.

Tras 17 horas de negociaciones, en mesas separadas, petistas y pevemistas salieron de Gobernación con el ofrecimiento de que su equipo equipo jurídico analizaría que, en la nueva iniciativa gubernamental, se propongan consultas populares para “algunos” temas electorales, pero no para determinar si se reducen las prerrogativas a los partidos, por ahora. TE PUEDE INTERESAR: Analiza Congreso de Coahuila impacto de posible ‘Plan B’ de reforma electoral Entre otros temas pactados está la reducción del número de regidurías y generar ahorros en los Congresos estatales. Por la tarde, el PVEM en el Senado, liderado por Manuel Velasco, anunció que apoyará la reforma electoral, al señalar las coincidencias con la Presidenta Sheinbaum. En tanto, el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, resaltó que México atraviesa por un momento difícil, debido a las presiones externas y, en ese contexto, hay internamente la discusión de la reforma electoral, con la necesidad de preservar la unidad política de la coalición que gobierna.

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