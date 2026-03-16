Afirman que T-MEC impulsará la economía de México

México está altamente integrado al corredor norteamericano, uno de los más potentes del mundo, lo que podría favorecer que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) concluya con un acuerdo que impulse el crecimiento económico del País, afirmó Pablo Elek, director general de Grupo Financiero Scotiabank.

Para el banco canadiense con mayor presencia internacional, el corredor norteamericano genera alrededor de 71 por ciento de sus ingresos.

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“En el Tratado es muy importante que, como líderes, estemos enfocados en los distintos escenarios y entendamos que México está plenamente integrado al corredor norteamericano, que sigue siendo uno de los más grandes y potentes del mundo. Esa integración ayuda muchísimo al despliegue económico futuro y al crecimiento”, señaló.

El directivo consideró que la revisión del acuerdo comercial derivar· en un nuevo marco, aunque México mantendrá una posición competitiva dentro de la región.

”No vamos a tener el mismo tratado, vamos a tener uno diferente, pero para México será un acuerdo que lo mantendrá en un entorno muy competitivo frente al resto del mundo”, añadió.

En entrevista previa a la Convención Bancaria 2026, el CEO de Scotiabank en México afirmó que el País se está posicionando de forma favorable en temas clave relacionados con el acuerdo comercial, entre ellos la certidumbre para la inversión.

Agregó que el Plan de Inversión en Infraestructura busca atender necesidades críticas del País, lo que podría fortalecer el atractivo para los inversionistas.

Según Elek, existe interés de empresas extranjeras por invertir en México.

Como ejemplo, mencionó la reciente visita de una delegación empresarial canadiense.

”Vino una comitiva de Canadá con cerca de 300 empresarios y casi 500 personas en total. Hubo alrededor de mil 900 interacciones empresa a empresa con interés de canadienses por invertir en México”, explicó.

Añadió que posteriormente se realizó una misión comercial mexicana hacia Canadá encabezada por la Secretaría de Economía.

”Esto refleja una relación muy estrecha entre gobiernos y empresas, además de un interés real por fortalecer la integración económica de la región”, dijo.

Elek sostuvo que el capital nacional e internacional busca principalmente certidumbre judicial y fiscal, y afirmó que la inversión del banco en México es una muestra de confianza en el País.

El directivo explicó que Scotiabank cuenta con un plan estratégico hacia 2030 en el que México juega un papel central.

”México es parte toral del plan y de su ejecución. Nuestro banco conoce México, entiende México y depende de México para entregar resultados”, señaló.

Indicó que la institución no sólo realiza operaciones bancarias en el País, sino que también ha desarrollado centros de excelencia y talento tecnológico.

“Tenemos más de mil 500 personas en México desarrollando soluciones para el banco. No sólo se trata de hacer banca aquí, también de impulsar talento local y desplegarlo hacia otros mercados”, explicó.

El directivo afirmó que México tiene perspectivas favorables de crecimiento, aunque subrayó que es necesario mantener certidumbre en el entorno macroeconómico y regulatorio para incentivar el flujo de capital.

”No tengo más que ojos de optimismo para México”, afirmó. Además, aseguró que el banco busca participar activamente en el financiamiento de proyectos de infraestructura en el País”.

”Vemos con ojos de muchísimo apetito el Plan de Inversión e Infraestructura y vemos mucho interés de nuestros clientes en empezar a desplegar eso; somos un brazo habilitador y estamos teniendo innumerables conversaciones con distintos clientes, tanto locales como internacionales interesadas en estos proyectos”, compartió.

Agregó que el desarrollo de infraestructura y energía será clave para sostener el crecimiento económico en los próximos años.

“México ahorita requiere la infraestructura y la energía que se ha planteado ahí; sin eso, la verdad es que la economía no podría estar buscando este crecimiento acelerado que estamos planteando para los siguientes años”, concluyó.