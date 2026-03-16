Afirman que T-MEC impulsará la economía de México

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 16 marzo 2026
    Afirman que T-MEC impulsará la economía de México
    El directivo consideró que la revisión del acuerdo comercial derivar· en un nuevo marco, aunque México mantendrá una posición competitiva dentro de la región. REFORMA

Para el banco canadiense con mayor presencia internacional, el corredor norteamericano genera alrededor de 71 por ciento de sus ingresos

México está altamente integrado al corredor norteamericano, uno de los más potentes del mundo, lo que podría favorecer que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) concluya con un acuerdo que impulse el crecimiento económico del País, afirmó Pablo Elek, director general de Grupo Financiero Scotiabank.

Para el banco canadiense con mayor presencia internacional, el corredor norteamericano genera alrededor de 71 por ciento de sus ingresos.

TE PUEDE INTERESAR: Con fiestas, posadas y música, el CJNG hizo su base social, según la narconómina de ‘El Mencho’

“En el Tratado es muy importante que, como líderes, estemos enfocados en los distintos escenarios y entendamos que México está plenamente integrado al corredor norteamericano, que sigue siendo uno de los más grandes y potentes del mundo. Esa integración ayuda muchísimo al despliegue económico futuro y al crecimiento”, señaló.

El directivo consideró que la revisión del acuerdo comercial derivar· en un nuevo marco, aunque México mantendrá una posición competitiva dentro de la región.

”No vamos a tener el mismo tratado, vamos a tener uno diferente, pero para México será un acuerdo que lo mantendrá en un entorno muy competitivo frente al resto del mundo”, añadió.

En entrevista previa a la Convención Bancaria 2026, el CEO de Scotiabank en México afirmó que el País se está posicionando de forma favorable en temas clave relacionados con el acuerdo comercial, entre ellos la certidumbre para la inversión.

Agregó que el Plan de Inversión en Infraestructura busca atender necesidades críticas del País, lo que podría fortalecer el atractivo para los inversionistas.

Según Elek, existe interés de empresas extranjeras por invertir en México.

Como ejemplo, mencionó la reciente visita de una delegación empresarial canadiense.

”Vino una comitiva de Canadá con cerca de 300 empresarios y casi 500 personas en total. Hubo alrededor de mil 900 interacciones empresa a empresa con interés de canadienses por invertir en México”, explicó.

Añadió que posteriormente se realizó una misión comercial mexicana hacia Canadá encabezada por la Secretaría de Economía.

”Esto refleja una relación muy estrecha entre gobiernos y empresas, además de un interés real por fortalecer la integración económica de la región”, dijo.

Elek sostuvo que el capital nacional e internacional busca principalmente certidumbre judicial y fiscal, y afirmó que la inversión del banco en México es una muestra de confianza en el País.

El directivo explicó que Scotiabank cuenta con un plan estratégico hacia 2030 en el que México juega un papel central.

”México es parte toral del plan y de su ejecución. Nuestro banco conoce México, entiende México y depende de México para entregar resultados”, señaló.

Indicó que la institución no sólo realiza operaciones bancarias en el País, sino que también ha desarrollado centros de excelencia y talento tecnológico.

“Tenemos más de mil 500 personas en México desarrollando soluciones para el banco. No sólo se trata de hacer banca aquí, también de impulsar talento local y desplegarlo hacia otros mercados”, explicó.

El directivo afirmó que México tiene perspectivas favorables de crecimiento, aunque subrayó que es necesario mantener certidumbre en el entorno macroeconómico y regulatorio para incentivar el flujo de capital.

”No tengo más que ojos de optimismo para México”, afirmó. Además, aseguró que el banco busca participar activamente en el financiamiento de proyectos de infraestructura en el País”.

”Vemos con ojos de muchísimo apetito el Plan de Inversión e Infraestructura y vemos mucho interés de nuestros clientes en empezar a desplegar eso; somos un brazo habilitador y estamos teniendo innumerables conversaciones con distintos clientes, tanto locales como internacionales interesadas en estos proyectos”, compartió.

Agregó que el desarrollo de infraestructura y energía será clave para sostener el crecimiento económico en los próximos años.

México ahorita requiere la infraestructura y la energía que se ha planteado ahí; sin eso, la verdad es que la economía no podría estar buscando este crecimiento acelerado que estamos planteando para los siguientes años”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


T-MEC
Economía

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
Señalan que las herramientas como la mediación, la conciliación y los procesos restaurativos amplían las capacidades de la justicia electoral.

TEPJF impulsa mediación y conciliación para contener disputas políticas

Desde 2020, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con su filial Cártel Chiapas y Guatemala (CCyG), se hizo presente en la frontera que comparten Chiapas y Guatemala.

El control del CJNG en la franja fronteriza entre Chiapas y Guatemala
La Presidenta afirmó que existe consenso para presentar su “Plan B”.

Tras frenarle la reforma, Sheinbaum saca el Plan B y dice que ya amarró a sus aliados
Estados Unidos cierra su agencia consular en Santa Cruz, tras la captura de Marset

Estados Unidos acredita la captura de Marset en Belice a ‘El Escudo de las Américas’