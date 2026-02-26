Morena suspende derechos políticos de Sergio Mayer, tras licencia por ‘La Casa de los Famosos’

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) decidieron suspender los derechos partidarios de Sergio Mayer Bretón, el diputado federal que la semana pasada pidió licencia con el fin de participar en el reality show ‘La Casa de los Famosos’ de Telemundo.

De acuerdo con la resolución CNHJ-CM-068/2026, el también actor generó un “impacto negativo a la imagen de Morena”, al dejar la cámara baja para acudir a ‘La Casa de los Famosos’; el órgano interno justificó dicha medida al advertir que la visibilidad del caso, junto con las reacciones mediáticas y sociales registradas, provocaron esta imagen y generó confusión sobre la coherencia entre los principios del partido y el comportamiento de sus representantes.

Se detalla que el expediente se abrió de oficio, a causa del impacto mediático que tuvo el hecho: “provocó un impacto negativo en la imagen de Morena y generó confusión sobre la coherencia entre los principios partidarios y el comportamiento de sus representantes”.

Se detalla que el actuar de Sergio Mayer Bretón constituye una posible infracción al Estatuto de Morena y a los lineamientos éticos exigidos a militantes y funcionarios electos, por lo que, a pesar de que existe un diputado suplente, “alejarse del mandato popular para realizar actividades mediáticas de índole personal podría percibirse como una subordinación del interés colectivo a fines individuales”.

También se puntualizó que Mayer Bretón no puede continuar con sus prerrogativas partidarias, pues lo anterior “podría generar una percepción pública de tolerancia o aquiescencia frente a conductas presuntamente contrarias a nuestros principios y valores, con el consecuente riesgo de producir daños de difícil o imposible reparación a la imagen, credibilidad y cohesión interna del instituto político”, según la resolución avalada por los cinco integrantes de la CNHJ.

¿CASTIGO A SERGIO MAYER?

Dicha suspensión de derechos partidistas es una medida cautelar temporal que es adoptada mientras la CNHJ analiza la posible falta grave cometida por Mayer.

Pese a que el procedimiento sancionador se inició de oficio, fue apoyado por las denuncias presentadas por militantes morenistas, al subrayar que los representantes de Morena tienen “obligación reforzada” para actuar con probidad, legalidad y ejemplaridad, al preservar la buena imagen, credibilidad y legitimidad del partido político frente a la ciudadanía.

“El hecho de separarse del encargo de representación popular para participar en una actividad de carácter mediático y de naturaleza personal, aun cuando exista una suplencia legal, puede constituir una conducta contraria a la de cuidar el interés colectivo, al generar la percepción de que el mandato conferido por la ciudadanía puede subordinarse a proyectos individuales”.

La medida cautelar es “idónea, necesaria y proporcional”, señala el documento, y afirma que se mantendrá mientras dure el procedimiento, el cual podría tomar semanas o meses.

‘LES DAMOS DE TRAGAR BASURA’

El exactor y diputado federal dijo sentirse arrepentido de entrar a ‘La Casa de Los Famosos’ de Telemundo, en un momento de sinceramiento, confesó a sus compañeros del reality show que “les damos de tragar basura” a la audiencia, debido a cómo se está desarrollando el programa.

Tras la decisión del CNHJ de Morena, en redes sociales comenzó a circular un fragmento de video en el que el exintegrante de Garibaldi afirma que lamenta ”en lo personal, haber dejado mi trabajo en el Congreso para venir”, dijo Sergio durante una charla con sus compañeros y sentirse arrepentido de haber aceptado su participación en el proyecto televisivo.