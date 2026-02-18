Sergio Mayer suma cinco iniciativas desde 2024; tres siguen en comisiones tras pedir licencia

CDMX.- El diputado morenista Sergio Mayer Bretón, quien solicitó licencia para participar en un reality show, ha presentado cinco iniciativas desde que asumió el cargo en septiembre de 2024, de las cuales tres se encuentran en análisis de comisiones en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el registro legislativo citado, dos de sus propuestas ya no siguen en ruta: una fue retirada y otra desechada, mientras que las restantes continúan bajo revisión para determinar si son viables las modificaciones legales planteadas.

Entre las iniciativas aún en comisiones figura una que presentó junto con el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de pruebas periciales para el análisis o evaluación de la personalidad.

De las dos propuestas que aparecen como de su autoría, una busca reformar la Constitución para incorporar el concepto de “educación mediática” en el artículo tercero. La otra plantea armonizar denominaciones de dependencias en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con cambios de nomenclatura institucional.

En sus antecedentes políticos recientes, se señala que el 19 de diciembre de 2023 se incorporó al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum para la elección presidencial. El 19 de junio de 2024, tras el triunfo electoral, agradeció a la mandataria “por la confianza” y afirmó: “no vamos a fallar”.

El balance de iniciativas ha sido comparado con el de otros legisladores: en el mismo periodo, el diputado priista Rubén Moreira ha presentado 50 iniciativas, lo que ha alimentado el contraste sobre el ritmo de trabajo legislativo entre bancadas y perfiles.

Además del conteo de propuestas, la estancia de Mayer en San Lázaro ha acumulado episodios que han generado críticas sobre su desempeño, como un video difundido en septiembre de 2024 en el que sostuvo que sesionaba para una “reforma al Poder Legislativo” cuando el tema era la reforma al Poder Judicial, así como su voto en abstención en marzo de 2025 respecto al aplazamiento de la reforma contra el nepotismo.

La licencia solicitada lo separa temporalmente de sus funciones mientras sus iniciativas permanecen sujetas al proceso parlamentario, en un momento en que el debate sobre criterios de representación y rendimiento legislativo vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública.