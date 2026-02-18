Sergio Mayer suma cinco iniciativas desde 2024; tres siguen en comisiones tras pedir licencia

+ Seguir en Seguir en Google
Noticias
/ 18 febrero 2026
    Sergio Mayer suma cinco iniciativas desde 2024; tres siguen en comisiones tras pedir licencia
    La licencia solicitada lo separa temporalmente de sus funciones mientras sus iniciativas permanecen sujetas al proceso parlamentario. ESPECIAL

La licencia de Sergio Mayer para integrarse a un reality reactivó el contraste entre presencia mediática y productividad legislativa en San Lázaro

CDMX.- El diputado morenista Sergio Mayer Bretón, quien solicitó licencia para participar en un reality show, ha presentado cinco iniciativas desde que asumió el cargo en septiembre de 2024, de las cuales tres se encuentran en análisis de comisiones en la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el registro legislativo citado, dos de sus propuestas ya no siguen en ruta: una fue retirada y otra desechada, mientras que las restantes continúan bajo revisión para determinar si son viables las modificaciones legales planteadas.

TE PUEDE INTERESAR: Kenia López pide honorabilidad a diputados, tras licencia de Sergio Mayer para reality show

Entre las iniciativas aún en comisiones figura una que presentó junto con el diputado Fernando Jorge Castro Trenti, para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en materia de pruebas periciales para el análisis o evaluación de la personalidad.

De las dos propuestas que aparecen como de su autoría, una busca reformar la Constitución para incorporar el concepto de “educación mediática” en el artículo tercero. La otra plantea armonizar denominaciones de dependencias en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los Delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, con cambios de nomenclatura institucional.

TE PUEDE INTERESAR: Conversa Sheinbaum sobre IA con directora ejecutiva de S&P

En sus antecedentes políticos recientes, se señala que el 19 de diciembre de 2023 se incorporó al equipo de precampaña de Claudia Sheinbaum para la elección presidencial. El 19 de junio de 2024, tras el triunfo electoral, agradeció a la mandataria “por la confianza” y afirmó: “no vamos a fallar”.

El balance de iniciativas ha sido comparado con el de otros legisladores: en el mismo periodo, el diputado priista Rubén Moreira ha presentado 50 iniciativas, lo que ha alimentado el contraste sobre el ritmo de trabajo legislativo entre bancadas y perfiles.

TE PUEDE INTERESAR: Alarma en Puebla: siete menores intoxicados y una niña positiva a fentanilo; piden frenar redes de droga

Además del conteo de propuestas, la estancia de Mayer en San Lázaro ha acumulado episodios que han generado críticas sobre su desempeño, como un video difundido en septiembre de 2024 en el que sostuvo que sesionaba para una “reforma al Poder Legislativo” cuando el tema era la reforma al Poder Judicial, así como su voto en abstención en marzo de 2025 respecto al aplazamiento de la reforma contra el nepotismo.

La licencia solicitada lo separa temporalmente de sus funciones mientras sus iniciativas permanecen sujetas al proceso parlamentario, en un momento en que el debate sobre criterios de representación y rendimiento legislativo vuelve a colocarse en el centro de la discusión pública.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Iniciativas

Localizaciones


CDMX

Organizaciones


Senado De la República

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía
La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó el hallazgo de una fosa clandestina en el municipio de Paraíso.

Fiscalía General de Tabasco confirma hallazgo de fosa clandestina con 6 cuerpos en Paraíso
El término “therian” se ha difundido en los últimos meses a partir de contenidos y conversaciones en línea.

Salinas Pliego propone ‘cintarazos’ contra ‘therians’ y abre debate por su comentario en línea
¿Nancy Guthire fue trasladada a México? FBI investiga el secuestro de mujer mayor en Tucson, Arizona

¿Nancy Guthire fue trasladada a México? FBI investiga el secuestro de mujer mayor en Tucson, Arizona
Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha tenido conversaciones secretas con el nieto de Raul Castro, precisa ek diario estadounidense Axios.

Revela Axios que Marco Rubio mantiene contactos secretos con el nieto de Raúl Castro
El buque petrolero Bella 1, posteriormente rebautizado como Marinera, fue el centro de una persecución internacional tras intentar evadir las sanciones estadounidenses sobre el crudo venezolano.

EU imputa al capitán de un buque petrolero perseguido durante semanas
Maduro se declaró como ‘un hombre inocente’ de los cargos de narcotráfico que la Administración de Donald Trump utilizó para justificar su captura y traslado a EU

Nicolás Maduro recibió una visita consular en cárcel de Nueva York