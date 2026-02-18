Kenia López pide honorabilidad a diputados, tras licencia de Sergio Mayer para reality show

El legislador de la Cámara de Diputados parte de la bancada Morena, Sergio Mayer Bretón, vuelve a participar en una edición del reality show ‘La Casa de los Famosos’, aunque en esta ocasión formará parte de la producción de Telemundo y no Televisa, por lo que pidió ausentarse.

De acuerdo con el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, declaró que el diputado federal le informó de su posible salida para participar en un reality show.

“Me dijo que tenía una invitación para participar en este evento y que iba a pedir licencia, creo que era lo más lógico”, dijo, “lo otro de mantenerse como diputado no hubiera sido conveniente”, aseguró. Además, el morenista afirmó haberle dicho a Mayer que “tienes razón de separarte en lugar de mantenerte como diputado y en las dos vías, pero él lo decidió así y sí me lo comentó, yo lo sabía ya hace varios días”, declaró.

El Diputado Federal se ausentará del Congreso de la Unión para participar en el programa, quien fue el integrante confirmado de último minuto, por lo que se le otorgó una licencia indefinida para ausentarse de la Cámara de Diputados; el programa tiene una duración aproximada de entre 13 y 17 semanas.

Cabe destacar que esta decisión fue aprobada aun cuando el Pleno cuenta con discusiones relevantes programadas para las próximas semanas, como la reforma electoral y la jornada laboral de 40 horas semanales.

KENIA LÓPEZ PUNTUALIZA QUE MÉXICO NECESITA LEGISLADORES CON “HONORABILIDAD”

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, conminó al diputado con licencia Mayer Bretón a conducirse con honorabilidad y ética, esto al insistir que los servidores públicos están obligados a prestigiar la política con sus decisiones en todos los ámbitos de la vida nacional.

Ante medios de comunicación, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) opinó sobre la licencia solicitada por el diputado para participar en un programa de televisión, recordó que el trámite fue aprobado y consideró que ese hecho no significa “que deja de tener el cargo”.

“El hecho de que pidas licencia no deja de que él siga teniendo el cargo. Cualquier diputado, aun con licencia, sigue siendo un legislador y ojalá en nuestras decisiones siempre se prestigie el honor y la política; hay que hacer las cosas con ética, con legalidad, con honorabilidad. Los mexicanos pagan impuestos para que sus legisladores se comporten a la altura de lo que se está viviendo en este país”, sostuvo.

López Rabadán precisó que la licencia es una decisión personal, mientras expresó que México requiere legisladoras y legisladores “que tengan honorabilidad, respeto y ética en su actuar”.

SUPLENTE SIGUE SIN RENDIR PROTESTA

La presidenta de la Mesa Directiva de la cámara baja también informó a medios de comunicación que el legislador suplente de Sergio Mayer no ha tomado protesta ante el Palacio Legislativo de San Lázaro.

“He visto cómo hay un reclamo, llamémosle así, a esto que sucedió. Ayer solicitó licencia, se le autorizó la licencia. No ha tomado protesta su suplente, supongo que sucederá claramente pronto. Yo, lo único que me parece obligado decir, es que el hecho de que pida licencia no deja de tener el cargo. Cualquier diputado con licencia sigue siendo un legislador”, advirtió la Diputada Federal panista.

El funcionario podrá permanecer ausente de sus actividades legislativas sin perder su trabajo, ante la figura que suplencia garantice la continuidad institucional y legal dentro del proceso legislativo.

Luis Morales Flores, diputado de la Cuarta Circunscripción con derecho a participar en votaciones y debates, es el suplente del lugar en Sergio Mayer en la Cámara de Diputados; es decir, no habrá vacíos institucionales durante la ausencia del legislador al preservar la representación permanente de la ciudadanía.

Una vez concluya su participación en La Casa de los famosos, Mayer Bretón podrá reincorporarse a sus funciones siempre que la Legislatura permanezca en funciones hasta el 31 de agosto de 2027.