Mostró Mundial verdadero rostro de México, unión y paz: Claudia Sheinbaum

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    Mostró Mundial verdadero rostro de México, unión y paz: Claudia Sheinbaum
    La Presidenta destacó el trabajo realizado durante el Mundial en Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México. CUARTOSCURO

La Presidenta entregó reconocimientos a elementos de gobiernos estatales y dependencias que se involucraron en el evento

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la organización del Mundial de Futbol demostró la verdadera cara de México: unido, en paz y con instituciones fuertes.

“Fue un ejemplo de coordinación que demostró que cuando México trabaja unido, no hay desafío que no podamos enfrentar.

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“Mostramos al mundo nuestra capacidad de organización, nuestra capacidad de coordinación, la fortaleza de nuestras instituciones, pero, sobre todo, mostramos el verdadero rostro de México: un País en paz, un País alegre, un País hospitalario, un País que recibe a quien nos visita con respeto, con generosidad y con una sonrisa”, dijo.

En su discurso de entrega de reconocimientos a los miles de elementos de distintos gobiernos, estatales y dependencias que participaron en el Operativo Kukulcán, Sheinbaum aplaudió los resultados de seguridad en Jalisco, Monterrey y la Ciudad de México.

“El mundo vio el rostro de un pueblo digno, generoso, orgulloso de sus raíces. Vio un México que construye puentes con el mundo entero, un México que encuentra en la diversidad una riqueza, y en la hospitalidad una forma de entender la vida. Así, una vez más, confirmamos algo que todas y todos sabemos desde hace mucho tiempo: que como México, no hay dos”, señaló.

La entrega de reconocimiento se realizó en una explanada de la base militar de Santa Lucía, ante dos decenas de pelotones de diferentes agrupaciones, aviones y helicópteros de las Fuerzas Armadas y banderas de los países que visitaron México.

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