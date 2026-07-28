Congreso analiza citar a comparecer a Rosario Piedra Ibarra

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    Congreso analiza citar a comparecer a Rosario Piedra Ibarra
    Pedirán que explique la recomendación donde exonera al Ejército Mexicano en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Cuartoscuro

La Comisión Permanente prevé analizar y, en su caso, aprobar un punto de acuerdo para citarla a comparecer ante el Senado

CDMX.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión prevé analizar y en su caso aprobar un punto de acuerdo para citar a comparecer ante el Senado a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, para que explique la recomendación donde exonera al Ejército Mexicano en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

El punto de acuerdo que fue turnada a la Primera Comisión de la Permanente fue presentado por senadores y diputados federales de Movimiento Ciudadano y en el mismo se cuestiona la actuación de Rosario Piedra en este caso al exonerar a las fuerzas armadas.

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“La Comisión Permanente exhorta al Senado de la República a convocar a la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una reunión de trabajo, a efecto de que informe y explique de manera exhaustiva lo relativo a la Recomendación 208/2026VG, sobre violaciones graves a los derechos humanos de 92 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, con fundamento en el artículo 93 de la Constitución”, dijo.

“SE EXONERA AL EJÉRCITO”

En los argumentos se indica que la CNDH emitió, el pasado 9 de julio, la recomendación 208/26VG por violaciones graves derechos humanos contra 92 normalistas de Ayotzinapa por los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Esta, deriva de una queja presentada el 24 de junio de 2021, por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos. Dicha recomendación, se dirige a dependencias y organismos del Gobierno Federal: Fiscalía General de la República, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsqueda, entre otros.

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“De manera explícita exonera institucionalmente al Ejército, pues concluye que no hubo responsabilidad institucional ni militar directa en la desaparición; y acota lo castrense a “omisiones individuales”.

Los legisladores de Movimiento Ciudadano exponen que “resulta ominoso que la Secretaría de la Defensa Nacional, ni siquiera figura entre las autoridades destinatarias, a pesar de que la Fiscalía General de la República mantiene procesos penales en contra de al menos 20 elementos militares por su presunta participación en los hechos”.

DESCALIFICAN INFORMES DEL DIEI

En el mismo documento, Rosario Pierda descalifica los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado en el marco de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los trabajos coordinados por la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa y de organizaciones de la sociedad civil.

A los que atribuye la construcción de una supuesta “antiverdad” orientada a responsabilizar al Ejército mexicano, y llega al extremo de acusar una presunta injerencia de los Estados Unidos de América en las investigaciones del caso.

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“A raíz de la Recomendación 2018 VG/2026, el representante permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, Alejandro Encinas, publicó un documento oficial en el que se acredita que los estudiantes normalistas de Ayotzinapa estaban infiltrados por personal militar”, se argumenta en el punto de acuerdo.

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