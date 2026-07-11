Muere adulta mayor por infarto en terminal del Tren Ligero en Coyoacán

CDMX.- Una mujer de 68 años falleció al interior de la estación Tasqueña del Tren Ligero en la alcaldía Coyoacán. Los primeros reportes indican que la adulta mayor caminaba rumbo a la zona de torniquetes para acceder al transporte eléctrico, ubicado en la Colonia Campestre Churubusco cuando se desvaneció.

Elementos de la Policía Auxiliar Sector 73 Excalibur, trataron de brindar el apoyo a la mujer, de quien no se reveló su identidad. Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron y al darle los primeros auxilios, pero ella ya no contaba con signos vitales.

HABRÍA SUFRIDO UN PARO CARDÍACO Presuntamente la sexagenaria sufrió un paro cardíaco, lo que provocó su fallecimiento; esto tendrá qué ser confirmado por la necropsia.

Servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, llegaron a la estación terminal del Tren Ligero, para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al anfiteatro correspondiente.