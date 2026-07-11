Muere adulta mayor por infarto en terminal del Tren Ligero en Coyoacán

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    Muere adulta mayor por infarto en terminal del Tren Ligero en Coyoacán
    Los primeros reportes indican que la adulta mayor caminaba rumbo a la zona de torniquetes para acceder al transporte eléctrico. Cuartoscuro

Paramédicos del ERUM llegaron y al darle los primeros auxilios, pero ella ya no contaba con signos vitales

CDMX.- Una mujer de 68 años falleció al interior de la estación Tasqueña del Tren Ligero en la alcaldía Coyoacán.

Los primeros reportes indican que la adulta mayor caminaba rumbo a la zona de torniquetes para acceder al transporte eléctrico, ubicado en la Colonia Campestre Churubusco cuando se desvaneció.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/niega-pemex-fracking-en-la-huasteca-potosina-FJ22095231

Elementos de la Policía Auxiliar Sector 73 Excalibur, trataron de brindar el apoyo a la mujer, de quien no se reveló su identidad.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) llegaron y al darle los primeros auxilios, pero ella ya no contaba con signos vitales.

HABRÍA SUFRIDO UN PARO CARDÍACO

Presuntamente la sexagenaria sufrió un paro cardíaco, lo que provocó su fallecimiento; esto tendrá qué ser confirmado por la necropsia.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/desecha-corte-amparo-de-periodista-myrna-gomez-buscaba-ampliar-proteccion-GJ22093225

Servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, llegaron a la estación terminal del Tren Ligero, para realizar las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado al anfiteatro correspondiente.

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