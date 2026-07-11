Niega Pemex fracking en la Huasteca Potosina

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) aclaró que no se realiza “fracking” en la zona de la Huasteca Potosina, ni en cualquier otro municipio de San Luis Potosí, luego de que un trámite administrativo sobre la autorización para uso de material explosivo se relacionara con esa práctica. En un comunicado, la petrolera mexicana indicó que el trámite fue relacionado de manera incorrecta con el inicio de actividades de fracturamiento hidráulico, “interpretación que derivó en manifestaciones ciudadanas en distintos municipios de la región”.

Refirió que el pasado 30 de junio se envió al ayuntamiento potosino de San Antonio un oficio relativo al uso de material explosivo, en términos del artículo 39 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el cual fue difundido públicamente.

VIGENCIA DE PERMISO FEDERAL Pemex abundó que dicho oficio forma parte del procedimiento administrativo para mantener vigente un permiso federal que autoriza el uso de materiales explosivos si es necesario “en campos previamente registrados ante las autoridades competentes y para eventuales estudios de adquisición sísmica”. Petróleos Mexicanos agregó que dichos registros corresponden a dos campos que comprenden siete pozos:

• San Pedro, localizado en los municipios de San Antonio y Tanlajás, con cuatro pozos (tres en San Antonio y uno en Tanlajás). • Limón, ubicado en el municipio de Ébano, con tres pozos. MEDIDA DE CARÁCTER PREVENTIVO Tras señalar que en el fracking no se emplean materiales explosivos en ninguna de sus etapas operativas, aclaró que “no se realizan trabajos de exploración y explotación de yacimientos de formación compleja no convencionales en ningún municipio del estado de San Luis Potosí”. Pemex aseveró que la actualización del permiso constituye una medida de carácter preventivo destinada a garantizar la capacidad de respuesta ante una contingencia en esos pozos.

Luego de la polémica generada, la empresa productiva del Estado reiteró que lo anterior no autoriza o implica, por sí mismo, la realización de actividades de perforación, exploración o extracción en esa entidad del país.