Muere alumno de 14 años en secundaria N°40 en Iztapalapa; deceso sería por cardiopatía

La Secretaría de Seguridad Ciudadana confirmó que el deceso del niño de 14 años de edad se derivó de una cardiopatía. Los hechos fueron durante la mañana de este 15 de octubre
Durante la mañana de este 15 de octubre surgió el reporte del fallecimiento de un niño de 14 años de edad, alumno de la Escuela Secundaria Técnica N°40 ‘Esteban Baca Calderón’, localizada en la esquina de Francisco Sarabia y Celio García de la colonia Santa Martha Acatitla de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.
Según lo que se ha comunicado, el desvanecimiento del estudiante ocurrió cerca de las 8:00 horas, mientras estaba en clases. Pese a la sorpresa de docentes y compañeros del plantel educativo, se actuó con rapidez, llamando a los servicios de emergencia.
Cuando elementos acudieron a atender la situación, se confirmó que el niño ya no contaba con signos vitales y que el deceso pudo haber sido por un infarto.
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA CONFIRMA DECESO DEL ESTUDIANTE
A través de un boletín informativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó los hechos que se derivaron de una “cardiopatía”.
“De los hechos se informó al agente del Ministerio Público quien hizo contacto con la madre del menor y las autoridades del plantel, para los trámites correspondientes”.
DESALOJAN ESCUELA SECUNDARIA EN IZTAPALAPA TRAS FALLECIMIENTO DE ALUMNO
Cuando se dio a conocer la noticia, padres y madres de familia acudieron de inmediato para retirar a sus hijos del plantel educativo, ya que además, las clases fueron suspendidas.
Entre la preocupación que presentaron, las familias exigieron respuestas y otras denunciaron que las autoridades educativas no siguieron los protocolos correspondientes.
“Yo oí a mi hija por teléfono espantada, diciéndome que un compañero del edificio de enfrente había fallecido, que se escuchaban los gritos. Cuando yo llego, vengo rápidamente, escuché los gritos de la mamá desesperada”, dice uno de los testimonios recopilados por Telediario.
Mientras que otros medios de comunicación destacaron este comentario: “Nada más nos dijeron que no pasaba nada, que todo estaba bien, que el niño estaba bien, el que le pasó el accidente, pero de ahí en fuera que no pasaba nada. Eso fue lo que nos dijeron nada más”.