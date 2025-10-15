Muere alumno de 14 años en secundaria N°40 en Iztapalapa; deceso sería por cardiopatía

Durante la mañana de este 15 de octubre surgió el reporte del fallecimiento de un niño de 14 años de edad, alumno de la Escuela Secundaria Técnica N°40 ‘Esteban Baca Calderón’, localizada en la esquina de Francisco Sarabia y Celio García de la colonia Santa Martha Acatitla de la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

Según lo que se ha comunicado, el desvanecimiento del estudiante ocurrió cerca de las 8:00 horas, mientras estaba en clases. Pese a la sorpresa de docentes y compañeros del plantel educativo, se actuó con rapidez, llamando a los servicios de emergencia.

Cuando elementos acudieron a atender la situación, se confirmó que el niño ya no contaba con signos vitales y que el deceso pudo haber sido por un infarto.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA CONFIRMA DECESO DEL ESTUDIANTE

A través de un boletín informativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) confirmó los hechos que se derivaron de una “cardiopatía”.

“De los hechos se informó al agente del Ministerio Público quien hizo contacto con la madre del menor y las autoridades del plantel, para los trámites correspondientes”.