Muere Andrés Filomeno Mendoza, el ‘Monstruo de Atizapán’, en penal de Edomex

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    Muere Andrés Filomeno Mendoza, el ‘Monstruo de Atizapán’, en penal de Edomex
    Andrés Filomeno Mendoza Celis, de 78 años, fue hallado muerto en el penal de Tenango del Valle; las autoridades no han precisado la causa del fallecimiento. Archivo

Andrés Mendoza Celis, conocido como el “Monstruo de Atizapán”, fue encontrado muerto en su celda a los 78 años

Andrés Filomeno Mendoza Celis, conocido como el “Monstruo de Atizapán”, fue encontrado muerto durante la madrugada de este jueves 29 de octubre al interior de su celda en el penal de Tenango del Valle, Estado de México, donde permanecía recluido desde 2021.

El hombre, identificado como asesino serial, tenía 78 años y cumplía una condena de prisión vitalicia por el feminicidio de Reyna González Amador, además de otras sentencias relacionadas con el asesinato y la desaparición de mujeres.

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En julio de 2025, Mendoza Celis fue hospitalizado en Toluca durante varias semanas debido a un estado de salud grave. Los padecimientos reportados en ese momento incluían neumonía bacteriana no especificada y diabetes mellitus tipo 2 con complicaciones múltiples.

Hasta el momento, la información proporcionada sobre su fallecimiento no detalla las causas de la muerte.

¿CÓMO SE DESCUBRIÓ EL CASO DEL “MONSTRUO DE ATIZAPÁN”?

El caso de Andrés Filomeno Mendoza se conoció en mayo de 2021, después de que familiares de Reyna González Amador denunciaran su desaparición. La mujer, de 34 años, era madre de dos hijas y trabajaba en un negocio de venta de celulares.

De acuerdo con los antecedentes del caso, Reyna había acordado encontrarse con su esposo para trasladarse al centro de la Ciudad de México y comprar mercancía, pero antes tenía previsto pasar por la vivienda de Mendoza Celis.

Su esposo, quien era policía, acudió al domicilio del hombre y encontró los restos de la mujer. El hallazgo dio inicio a las investigaciones que posteriormente condujeron al descubrimiento de restos óseos y otros indicios en el inmueble.

HALLAN MILES DE RESTOS ÓSEOS EN SU VIVIENDA

En junio de 2021, las autoridades localizaron miles de restos óseos en el domicilio de Mendoza Celis, ubicado en Atizapán de Zaragoza. En ese momento se reportó el hallazgo de 3 mil 787 restos.

Para junio de 2022, la cifra había aumentado a 4 mil 600 restos óseos. Las investigaciones apuntaban a que podrían corresponder a 19 personas: 17 mujeres, un niño y un hombre.

Los hallazgos llevaron a las autoridades a ampliar las indagatorias para identificar a posibles víctimas y determinar cuántas personas habrían sido asesinadas en el inmueble.

Mendoza Celis fue señalado como probable responsable de múltiples feminicidios y homicidios, aunque las cifras difundidas durante las investigaciones variaron conforme avanzaron los trabajos periciales y judiciales.

¿QUIÉNES FUERON ALGUNAS DE LAS VÍCTIMAS IDENTIFICADAS?

Entre las mujeres relacionadas con el caso se encuentra Reyna González Amador, cuyo feminicidio permitió descubrir los hechos en 2021.

También figuran Flor Ninive Vizcaíno Mejía, de 38 años, quien desapareció el 16 de octubre de 2016 en Tlalnepantla, y Rubicela Gallegos Castillo, de 32 años, quien fue vista por última vez el 20 de julio de 2019, también en esa zona del Estado de México.

Otras víctimas identificadas en las investigaciones fueron Norma Jiménez Carreón, desaparecida en agosto de 2011 en Tlalnepantla, y Berenice Sánchez Olvera, quien tenía alrededor de 20 años y trabajaba en un bar llamado “El Marinero”.

Las autoridades también investigaron otros casos de mujeres desaparecidas que presuntamente tuvieron contacto con Mendoza Celis antes de los hechos.

LAS SENTENCIAS CONTRA ANDRÉS FILOMENO MENDOZA

En marzo de 2022, Mendoza Celis fue vinculado a proceso por el feminicidio de Reyna González Amador y recibió una condena de prisión vitalicia por ese caso.

El 17 de octubre de 2022, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) obtuvo una sentencia adicional de 55 años de prisión por el feminicidio de otra mujer.

El 18 de enero de 2023, se dictó una condena de 92 años de prisión por delitos relacionados con feminicidio, homicidio y la desaparición de una mujer y un niño.

Durante ese mismo año, la Fiscalía estatal consiguió otras sentencias de 55 años de prisión por el feminicidio y la desaparición de cuatro mujeres más, en resoluciones emitidas entre marzo y diciembre.

El 8 de febrero de 2024, se informó de una nueva sentencia en su contra, acompañada de una multa de 105 mil 961 pesos y el pago de un millón 864 mil 36 pesos por concepto de reparación del daño material, por el asesinato de una mujer identificada con las iniciales B. S. O.

Presunto asesino en serie fue arrestado cuando intentaba huir vestido de mujer, antes de confesar 80 asesinatos

EL “MONSTRUO DE ATIZAPÁN” PERMANECÍA RECLUIDO DESDE 2021

Andrés Filomeno Mendoza Celis permanecía en prisión desde que fue detenido en 2021, luego del hallazgo de los restos de Reyna González Amador en su domicilio.

Su caso derivó en investigaciones sobre múltiples desapariciones y asesinatos, así como en procesos judiciales que concluyeron con distintas sentencias condenatorias.

El hombre fue encontrado muerto la madrugada de este jueves en el penal de Tenango del Valle. La información disponible no precisa las circunstancias del fallecimiento ni si las autoridades penitenciarias han establecido una causa de muerte.

Con información de medios.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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