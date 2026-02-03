Muere en Edomex motociclista atropellado por camión de la Guardia Nacional

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 3 febrero 2026
    Muere en Edomex motociclista atropellado por camión de la Guardia Nacional
    La otra persona que iba en la motocicleta fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. FOTO: CUARTOSCURO

La unidad de GN se pasó una luz roja en el municipio de Ecatepec y embistió a una motocicleta

Un motociclista falleció y una mujer que lo acompañaba resultó herida tras ser arrollados por un camión de la Guardia Nacional, en el Municipio de Ecatepec.

El accidente ocurrió sobre la Vía José López Portillo, a la altura de la Colonia Guadalupe Victoria.

TE PUEDE INTERESAR: Acepta México enviarnos volumen anual de agua: Gobierno de EU

Según versiones de testigos, los tripulantes de la moto intentaron dar vuelta en “U” en un retorno y tenían la preferencia de paso.

Sin embargo, el conductor del vehículo oficial circulaba por el carril del Mexibús e ignoró la luz roja del semáforo.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar, pero sólo pudieron auxiliar a la mujer y la trasladaron a un hospital privado.

Mientras que policías municipales detuvieron al conductor de la Guardia Nacional y lo llevaron al Ministerio Público.

El motociclista fue identificado antes de que los peritajes concluyeran y su cadáver fuera retirado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes

Reforma

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea. Se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

Este medio se caracteriza por ofrecer noticias en tiempo real, contenido multimedia y de opinión.

Selección de los editores
Senado morenista

Senado morenista
true

Adán Augusto aparece en expediente de la Corte de Houston
El alza de precios de gas en EU podría repercutir en los precios de las tarifas eléctricas en México.

Ante dependencia de 75% de gas de EU, urge Sheinbaum a avanzar en producción nacional
Postura. El discurso de Bad Bunny contra el ICE durante los Grammy provocó reacciones divididas, entre ellas la dura crítica de Eduardo Verástegui.

‘Basura tóxica’: Eduardo Verástegui arremete contra Bad Bunny tras su triunfo en los Grammy
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -15 grados en la República Mexicana.

Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 33 azotará con heladas de -15 grados y lluvias en estos estados
Los beneficiarios de la Beca Rita Cetina, programa social parte del programa de Becas para el Bienestar dirigido a estudiantes de secundaria, recibirán un pago triple de 5 mil 700 pesos a partir del mes de febrero.

Beca Rita Cetina sorprende a beneficiarios de nuevo ingreso con pago triple de $5,700 en febrero
Te contamos cómo la famosa conductora peruana frenó la ola de noticias falsas que aseguraban su fallecimiento en pleno 2026.

¿Murió Laura Bozzo?... qué se sabe sobre la famosa conductora peruana
El 8 de febrero se juega el Super Bowl, partido al que no es fácil acceder económicamente ante lo caro de las entradas, sin embargo hay diversas opciones para verlo por televisión.

Entradas para ver el Super Bowl LX, de las más caras de la historia