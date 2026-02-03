Muere en Edomex motociclista atropellado por camión de la Guardia Nacional

Un motociclista falleció y una mujer que lo acompañaba resultó herida tras ser arrollados por un camión de la Guardia Nacional, en el Municipio de Ecatepec.

El accidente ocurrió sobre la Vía José López Portillo, a la altura de la Colonia Guadalupe Victoria.

Según versiones de testigos, los tripulantes de la moto intentaron dar vuelta en “U” en un retorno y tenían la preferencia de paso.

Sin embargo, el conductor del vehículo oficial circulaba por el carril del Mexibús e ignoró la luz roja del semáforo.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al lugar, pero sólo pudieron auxiliar a la mujer y la trasladaron a un hospital privado.

Mientras que policías municipales detuvieron al conductor de la Guardia Nacional y lo llevaron al Ministerio Público.

El motociclista fue identificado antes de que los peritajes concluyeran y su cadáver fuera retirado.