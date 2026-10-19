Muere mexicano de 56 años bajo custodia de ICE en Texas; suman 7
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Emiliano Andrade, de 56 años, murió bajo custodia de ICE en Texas; su familia denunció que no recibió atención médica pese a sus síntomas
El mexicano Emiliano Andrade Covarrubias falleció en el Centro Federal de Inmigración en Laredo, Texas, con lo que suman siete los connacionales que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ese estado.
De acuerdo con una declaración del congresista Henry Cuellar al diario The Texas Tribune, el deceso ocurrió la mañana del sábado. Alrededor de las 10:00 horas, personal migratorio localizó inconsciente a Andrade, de 56 años.
Stefani Andrade, hija del migrante, declaró al medio que su familia se enteró del fallecimiento de su padre a través del médico forense del condado de Webb.
También señaló que su padre fue detenido en junio, cuando regresaba de México en autobús a Dallas, donde vivía con sus tres hijos, nacidos en Estados Unidos.
Según su hija, Andrade padecía una afección cardíaca, diabetes e hipertensión. Además, mientras permanecía en el centro de detención, presentaba tos y dolor de pecho, pero el personal médico ignoró sus solicitudes de atención.