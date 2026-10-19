Muere mexicano de 56 años bajo custodia de ICE en Texas; suman 7

El mexicano Emiliano Andrade Covarrubias falleció en el Centro Federal de Inmigración en Laredo, Texas, con lo que suman siete los connacionales que han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en ese estado.

De acuerdo con una declaración del congresista Henry Cuellar al diario The Texas Tribune, el deceso ocurrió la mañana del sábado. Alrededor de las 10:00 horas, personal migratorio localizó inconsciente a Andrade, de 56 años.