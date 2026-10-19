Sheinbaum reconoce a la Fiscalía de Chihuahua tras detención de ex fiscal Jáuregui

Durante la conferencia matutina de este lunes 19 de octubre, la mandataria destacó que las autoridades estatales abrieron la primera carpeta de investigación contra el exfuncionario, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo posteriormente una orden de aprehensión por el presunto delito de traición a la patria.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la Fiscalía General del Estado de Chihuahua por iniciar acciones legales contra el exfiscal César Jáuregui Moreno, señalado por su presunta responsabilidad en un operativo irregular con agentes estadounidenses en la Sierra Tarahumara.

La presidenta explicó que, de acuerdo con la información que recibió de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, ambas instituciones colaboraron en las investigaciones, aunque cada una abordó posibles responsabilidades dentro de su competencia.

“Qué bueno también que la Fiscalía de Chihuahua reconoce y procede en contra de un fiscal que violó la ley”, expresó Sheinbaum.

“La primera orden de detención, digamos, la carpeta de investigación y la primera orden de aprehensión vienen de la propia Fiscalía del Estado de Chihuahua”, señaló.

SHEINBAUM CALIFICA DE IRRESPONSABLE EL OPERATIVO

La mandataria también cuestionó las condiciones en las que se realizó el operativo para revisar un presunto laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara, en Chihuahua, donde participaron agentes estadounidenses sin la autorización correspondiente, según las investigaciones referidas por el Gobierno federal.

Sheinbaum calificó la actuación como “muy irresponsable”, en particular por la hora y las condiciones del traslado por una carretera sinuosa de la región.

“Ahora que la responsabilidad recae en el fiscal o el ex fiscal de ese momento, pues la verdad fue muy irresponsable, por decirlo menos”, afirmó.

De acuerdo con la explicación de la presidenta, durante el traslado ocurrió un accidente vehicular en el que murieron dos personas extranjeras. La mandataria lamentó los fallecimientos y cuestionó que se realizara una intervención de ese tipo durante la noche o la madrugada.

“¿Cómo van en la madrugada o en la noche a un operativo que ni siquiera tienen atribuciones para ir a ver un laboratorio?”, planteó.

¿POR QUÉ INVESTIGAN AL EX FISCAL DE CHIHUAHUA?

Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta participación de agentes de Estados Unidos en una operación terrestre dentro de territorio mexicano sin cumplir los procedimientos legales establecidos para la colaboración internacional en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo que las fiscalías estatales no tienen facultades para desmantelar laboratorios vinculados con delitos federales, atribución que corresponde a las autoridades federales competentes.

La presidenta también señaló que la presencia de agentes extranjeros en operativos terrestres debe ajustarse a las disposiciones legales y los protocolos de cooperación entre ambos países.

“No solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, sostuvo.

LA FGR MANTIENE ABIERTAS OTRAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

El caso tiene dos vertientes judiciales. En el ámbito estatal, Jáuregui enfrenta señalamientos relacionados con el ejercicio ilegal del servicio público y coalición. En el federal, la orden de aprehensión está relacionada con hechos posiblemente constitutivos de traición a la patria.

Sheinbaum indicó que la FGR mantiene otras líneas de investigación sobre la actuación del exfuncionario. Los detalles adicionales corresponden a las autoridades ministeriales, que deberán informar sobre los avances conforme avance el procedimiento.

Hasta que exista una resolución judicial, las acusaciones deben considerarse presuntas y la responsabilidad penal del exfiscal no puede darse por acreditada.