Mueren dos personas en situación de calle ante bajas temperaturas, en Monterrey

MONTERREY, NL.- Dos personas en situación de calle perdieron la vida durante el transcurso de la mañana de este lunes, en el centro de Monterrey.

Aunque las causas del deceso están a reserva de la autopsia de ley, los hechos se registran en medio del Frente Frío #27 que enfrenta la región.

Uno de los casos fue reportado a las 06:09 oras en el cruce de Padre Mier y Rayón.

La víctima vestía pantalón y suéter de color gris, así como zapatos cafés y calcetines negros.

Tenía entre 50 y 60 años y la Policía de Monterrey, especificó que las causas de su muerte están a reserva de la autopsia de ley.

El segundo fallecido fue localizad en la calle Villagómez entre Washington y 5 de mayo, también en el centro de Monterrey.

A la central de radio se recibió el reporte de una persona tirada en la vía pública. Al arribar, los elementos observaron que el cuerpo estaba recostado sobre la banqueta en posición de cubito dorsal boca arriba, tapado con una cobija.

Su edad entre 60 y 65 años, de complexión delgada, pelo y barba entrecana. Vestía un pantalón de mezclilla, chamarra negra y abajo un suéter verde. También traía una gorra negra y tenis del mismo tono.

La causa del deceso también está a reserva de la autopsia.