Mueren hermanas haitianas en cisterna de albergue del DIF Oaxaca; Fiscalía investiga los hechos

México
/ 24 febrero 2026
    Dos hermanas haitianas menores de edad perdieron la vida en un fatal accidente, cuando cayeron a una fosa séptica, ubicada al interior de ‘Casa Pato’, un albergue creado para personas en situación migratoria que pertenece al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca. GOOGLE

Las dos hermanas menores de edad fueron halladas sin vida en una fosa séptica. El gobierno de Oaxaca ordenó destituir a directora general y coordinadora del albergue ‘Casa Pato’

Dos hermanas haitianas menores de edad perdieron la vida en un fatal accidente, cuando cayeron a una fosa séptica, ubicada al interior de ‘Casa Pato’, un albergue creado para personas en situación migratoria que pertenece al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Oaxaca.

Tras los hechos, el gobernador Salomón Jara Cruz emitió un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y designó a la Fiscalía General del Estado (FGE) para las investigaciones correspondientes.

Por su parte, las autoridades confirmaron que, hasta el momento, hay dos personas que permanecen a disposición del Ministerio Público, identificadas como la directora general del albergue y la coordinadora.

DOS NIÑAS HAITIANAS PIERDEN LA VIDA EN ALBERGUE DEL DIF OAXACA

De acuerdo con los informes iniciales, las menores de edad —albergadas en ‘Casa Pato’ junto a su madre— fueron reportadas desaparecidas, por lo que se activaron inmediatamente los protocolos institucionales para la búsqueda y se dio aviso a las autoridades competentes.

Yarib Hernández García, titular de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, informó que se revisarán las condiciones de infraestructura y supervisión de todos los centros asistenciales del estado, como parte de la investigación.

Asimismo, se determinó la destitución de las personas encargadas para “garantizar objetividad, transparencia e imparcialidad en las investigaciones”.

La funcionaria reiteró que “En materia de protección de niñas y niños, no puede haber omisiones. Si las hubo, habrá consecuencias”.

FISCALÍA DE OAXACA INICIA LA INVESTIGACIÓN POR MUERTE DE NIÑAS HAITIANAS

A través de un comunicado, la Fiscalía del Estado anunció el inicio de una exhaustiva investigación penal tras el incidente registrado la mañana de este 24 de febrero, en la que colabora con el Sistema DIF de Oaxaca en el intercambio de información.

Tras el reporte de desaparición de las menores, se formó un equipo multidisciplinario integrado por la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, así como de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer por Razón de Género, “debido a la naturaleza de los hechos, que requieren una intervención integral con perspectiva de género, infancia y adolescencia”.

Dentro de su discurso, la FGE reiteró que “agotará todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos, deslindar responsabilidades y evitar cualquier forma de impunidad, por ello, el equipo que encabeza las investigaciones trabaja los elementos de prueba bajo criterios científicos, técnicos y objetivos, a fin de construir una teoría sólida del caso para fincar responsabilidades en torno a lo ocurrido”.

PRIMERAS DILIGENCIAS REVELAN QUE NIÑAS JUGABAN CERCA DE LA CISTERNA

Las primeras diligencias revelaron que las hermanas jugaban en las inmediaciones del área donde se ubica una cisterna dentro del albergue, lugar en el que fueron encontradas sin vida minutos después.

Con esta información, la institución estatal de seguridad estableció líneas de investigación con probables hipótesis.

GOBERNADOR DE OAXACA LAMENTA FALLECIMIENTO DE NIÑAS

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Jara Cruz se solidarizó con la madre de las niñas: “Hoy lamentamos profundamente lo ocurrido en el albergue “Casa Pato”, adscrito al Sistema DIF Oaxaca. Expreso mis condolencias y solidaridad con la madre y su familia. En momentos como este, lo primero es la dignidad de las personas y el respeto absoluto”.

Asimismo, expuso que el estado brindará acompañamiento integral a la familia: “Actuaremos con transparencia, responsabilidad y firmeza”.

