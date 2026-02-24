Pablo Lemus levanta código rojo en Jalisco tras jornada violenta por abatimiento de ‘El Mencho’

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que este martes se levanta el código rojo impuesto durante la jornada de violencia que se vivió en el estado desde el abatimiento de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa. Durante su mensaje en el marco del Día de la Bandera, el emecista señaló que mantendrán los protocolos de patrullaje las 24 horas en coordinación con autoridades federales. TE PUEDE INTERESAR: Continúan los bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’; queman vehículos y comercios

“De acuerdo a los últimos acontecimientos que hemos tenido en el estado y se decidió por parte de la mesa interinstitucional (...) a partir de este momento se levanta el código rojo en todo el estado de Jalisco”, dijo a la prensa. Sin embargo, mencionó que se mantendrá la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que se presenten. Hemos acordado mantener activo el protocolo de coordinación entre fuerzas de seguridad, para mantener presencia en todo el estado, en especial las carreteras federales y estatales. TE PUEDE INTERESAR: Suspenden operaciones cadenas como Estafeta, Costco, Oxxo... tras caos en Jalisco TRANSPORTE, COMERCIO Y BANCOS OPERAN CON NORMALIDAD Desde temprana hora, el gobernador informó que el transporte público opera con normalidad; en la zona metropolitana de Guadalajara reporta una operación al 100%, mientras que las rutas convencionales emprendieron operaciones al 60%. Al mismo tiempo, destacó que el Mercado de Abastos también trabaja con normalidad y los comercios, como las tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia, también están abiertos. También las sucursales bancarias de todas las instituciones financieras.

TE PUEDE INTERESAR: Muere capitán de GN por coche bomba en Jalisco ”Mi reconocimiento a los transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, empresarios y la sociedad en general. Juntos recuperaremos nuestro estado y nuestra ciudad”, concluyó en su mensaje la mañana del martes. Durante la noche del lunes 23 y madrugada del martes 24 de febrero se reportaron 21 vehículos quemados en ocho municipios y ataques a negocios en distintos puntos del estado. El Gobierno de Jalisco aseguró que no hay bloqueos en las vías terrestres del estado y se estima que en 36 horas se retirarán totalmente los vehículos calcinados.

