Pablo Lemus levanta código rojo en Jalisco tras jornada violenta por abatimiento de ‘El Mencho’

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 24 febrero 2026
    Pablo Lemus levanta código rojo en Jalisco tras jornada violenta por abatimiento de ‘El Mencho’
    El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que este martes se levanta el código rojo impuesto durante la jornada de violencia. FACEBOOK

Se mantendrán los protocolos de patrullaje las 24 horas en coordinación con autoridades federales

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que este martes se levanta el código rojo impuesto durante la jornada de violencia que se vivió en el estado desde el abatimiento de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tapalpa.

Durante su mensaje en el marco del Día de la Bandera, el emecista señaló que mantendrán los protocolos de patrullaje las 24 horas en coordinación con autoridades federales.

TE PUEDE INTERESAR: Continúan los bloqueos tras muerte de ‘El Mencho’; queman vehículos y comercios

“De acuerdo a los últimos acontecimientos que hemos tenido en el estado y se decidió por parte de la mesa interinstitucional (...) a partir de este momento se levanta el código rojo en todo el estado de Jalisco”, dijo a la prensa.

Sin embargo, mencionó que se mantendrá la mesa de seguridad en sesión permanente para atender los incidentes que se presenten. Hemos acordado mantener activo el protocolo de coordinación entre fuerzas de seguridad, para mantener presencia en todo el estado, en especial las carreteras federales y estatales.

TE PUEDE INTERESAR: Suspenden operaciones cadenas como Estafeta, Costco, Oxxo... tras caos en Jalisco

TRANSPORTE, COMERCIO Y BANCOS OPERAN CON NORMALIDAD

Desde temprana hora, el gobernador informó que el transporte público opera con normalidad; en la zona metropolitana de Guadalajara reporta una operación al 100%, mientras que las rutas convencionales emprendieron operaciones al 60%.

Al mismo tiempo, destacó que el Mercado de Abastos también trabaja con normalidad y los comercios, como las tiendas de autoservicio y tiendas de conveniencia, también están abiertos. También las sucursales bancarias de todas las instituciones financieras.

TE PUEDE INTERESAR: Muere capitán de GN por coche bomba en Jalisco

”Mi reconocimiento a los transportistas, prestadores de servicios, trabajadores, empresarios y la sociedad en general. Juntos recuperaremos nuestro estado y nuestra ciudad”, concluyó en su mensaje la mañana del martes.

Durante la noche del lunes 23 y madrugada del martes 24 de febrero se reportaron 21 vehículos quemados en ocho municipios y ataques a negocios en distintos puntos del estado. El Gobierno de Jalisco aseguró que no hay bloqueos en las vías terrestres del estado y se estima que en 36 horas se retirarán totalmente los vehículos calcinados.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Violencia

Localizaciones


Jalisco
México

Personajes


Nemesio Oseguera Cervantes

Organizaciones


CJNG

Karla Velázquez

Karla Velázquez

Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

Fact Checker de información política, social, científica y fake news que circulan en redes sociales.

Certificada en Periodismo de soluciones por el Centro Knight.

Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Selección de los editores
Estrategia sintáctica

Estrategia sintáctica
true

Fue Trump quien acabó con ‘El Mencho’
La historia de Nahomi Martínez, elemento de la Guardia Nacional que perdió la vida durante el operativo contra “El Mencho”, refleja el costo humano de la violencia en México.

Ella es Nahomi Martínez... la joven heroína de la Guardia Nacional que murió en el operativo contra “El Mencho”
Maria Julissa, influencer de 25 años de Hermosillo, Sonora; en redes sociales, publicaciones afirmaban —sin pruebas oficiales, ni declaraciones de las autoridades— que estaba vinculada con la captura de ‘El Mencho’.

En redes, vinculan a María Julissa con ‘El Mencho’; influencer lo niega: ‘jamás me metería’
La Consar detalla opciones por teléfono, internet y app para localizar tu Afore y consultar tu cuenta individual de ahorro para el retiro.

¿No sabes en qué Afore estás? Así puedes ubicar tu cuenta de ahorro para el retiro
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana.

Gran Masa de Aire Frío y Frente Frío 37 azotarán con heladas de -5 grados, lluvias y evento Norte en estos estados
La vida y tragedia de Rui Torres, conductor de Art Attack Latinoamérica, continúa marcando a una generación tras su fallecimiento en 2008

A 18 años de su muerte... La triste historia de Rui Torres, presentador de Art Attack
Autoridades recomendaron cancelar eventos públicos tras bloqueos e incendios registrados en Guadalajara.

CMLL cancela función en Guadalajara y AAA limita shows tras violencia por muerte de ‘El Mencho’